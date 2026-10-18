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Еще одну жизнь унесла война: при выполнении боевого задания погиб воин из Яремче Василий Павлюк. Фото

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read1 мин
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Еще одну жизнь унесла война: при выполнении боевого задания погиб воин из Яремче Василий Павлюк. Фото
На войне погиб Василий Павлюк из города Яремче. Источник: Facebook/Яремчанский городской совет. Коллаж OBOZ.UA

В войне против российских захватчиков погиб воин из Ивано-Франковской области Василий Павлюк. Его жизнь оборвалась 16 октября 2026 года в районе населенного пункта Межевая Днепропетровской области.

Там Герой из города Яремче выполнял боевое задание, защищая независимость и территориальную целостность Украины. Об этом сообщили на странице Яремчанского городского совета в Facebook.

"Еще одну жизнь унесла война. Еще одна украинская семья понесла невосполнимую утрату. В скорби склоняем головы перед мужеством и самоотверженностью нашего Защитника, который встал на защиту родной земли, ее свободы и независимости", – говорится в сообщении.

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Еще одну жизнь унесла война: при выполнении боевого задания погиб воин из Яремче Василий Павлюк. Фото

Василий Павлюк погиб на войне. Источник: Facebook/Яремчанский городской совет

Василий Павлюк родился в 1970 году. Проживал в городе Яремче.

В горсовете выразили соболезнования родным, близким, друзьям и сослуживцам погибшего Героя.

"В эти тяжелые минуты разделяем невыразимую боль семьи и всех, кто знал, любил и уважал Василия", – отметили там.

Еще одну жизнь унесла война: при выполнении боевого задания погиб воин из Яремче Василий Павлюк. Фото

Скриншот сообщения на странице Яремчанского городского совета в Facebook

Как сообщал OBOZ.UA, от ранений, полученных на фронте, погиб военный из села Фастивец Киевской области Александр Колисниченко. Жизнь защитника Украины оборвалась 14 октября 2026 года.

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