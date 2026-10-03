''Шахед'' взорвался в спальнях'': что известно о бабушке и внучке, которых убила Россия в Киеве

В ночь на 30 сентября 2026 года в результате российского удара погибли две жительницы Киева — 46-летняя женщина и её 95-летняя бабушка. Удар пришелся по частному дому в Святошинском районе столицы, где проживали три поколения одной семьи.

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О трагедии рассказала в Facebook родственница погибших Юлия Гагарина. По её словам, этот дом построили ещё в 1950-х годах два родных брата – её деды.

Дом, в котором выросли три поколения

Дом на окраине тогдашнего Киева два брата строили для двух семей. Возводили его из кирпича и дерева, а строительные материалы, по словам Гагариной, добывали даже в обмен на бутылки водки.

Он был большим, теплым и гостеприимным. Здесь выросло три поколения детей, а семейные истории годами вспоминали за совместными обедами.

Среди тех, кто жил в доме, была 95-летняя бабушка Мария. В этом году семья должна была отметить её юбилей. Женщина много лет работала в тубдиспансере и, по словам Гагариной, была своеобразным "семейным врачом" для всей улицы.

На пенсию она вышла уже после 70 лет, чтобы помогать ухаживать за детьми в семье. Даже накануне трагедии её беспокоило, что нужно посадить чеснок, хотя родные не позволяли ей делать это самостоятельно из-за страха нового падения.

В доме также проживала её 46-летняя внучка Женя, которая 21 сентября отпраздновала день рождения. Она любила, чтобы вокруг было красиво, и незадолго до трагедии приобрела новые магниты для штор, которые гармонировали со свежим ремонтом в комнате.

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"Шахед" взорвался буквально в спальнях

Вечером 29 сентября семья готовилась к очередной тревожной ночи. В доме включили газовый котел, бабушке дали успокоительное, а Егору разрешили переночевать у друга на другой улице, поскольку район считался относительно безопасным.

Ближе к третьему часу ночи начали действовать силы противовоздушной обороны. Собака Жени спряталась на кровати бабушки. Тетя успела написать родным сообщение "Как вы?", увидела ответы и пошла в туалет.

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Когда она вышла, то увидела кирпичную стену, летевшую прямо на неё. По словам Гагариной, "Шахед" взорвался буквально в спальнях Жени и бабушки. Кирпичи разлетелись во все стороны, а деревянные перекрытия, которыми еще гордились строители дома, загорелись. Пожар пришлось тушить даже на следующий день.

Егору удалось выжить, поскольку в ту ночь он был не дома. Тетя также осталась жива, однако теперь ей придется пережить утрату дочери и матери. Женщину обещают выписать из больницы, чтобы она могла попрощаться с родными.

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Прощание с Женей и её 95-летней бабушкой состоится в воскресенье, 4 октября, в 10:00 в крематории Байкового кладбища в Киеве.

"Можно приехать и попрощаться с хорошими и светлыми людьми", — написала Юлия Гагарина.

Напомним, 29 августа 2026 года российская атака вызвала пожар в многоэтажном доме в Святошинском районе Киева. В одной из квартир на верхнем этаже вспыхнул пожар, также были разрушены перекрытия между квартирой и крышей.

Как писал OBOZ.UA, 25 сентября 2026 года в результате российской дроновой атаки на Киев погибла журналистка Мария Ивженко. Она писала об оборонных технологиях, украинском IT и сложных технологических темах.