В Вооруженных силах Украины продолжается внедрение стандартов НАТО. В частности, сейчас в украинской армии введен принцип Альянса, согласно которому сержант может самостоятельно принимать решения, когда нет связи с вышестоящим командованием.

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Об этом 18 ноября рассказал заместитель командира батальона подготовки сержантского состава 199 учебного центра Десантно-штурмовых войск ВСУ, майор Виталий Гуменюк. Тема сержантов поднята в связи с датой – сегодня в Украине День сержанта.

Новая доктрина

"В нашей сержантской доктрине, которая развивается, акцент делается на том, как сержант самостоятельно принимает решения. Если раньше он ждал указания офицера относительно тех или иных ситуаций, то теперь внедряется принцип НАТО, согласно которому, когда нет связи с вышестоящим командованием, сержант в боевых ситуациях может самостоятельно принимать решения и несет за это ответственность", – рассказал офицер.

По его словам, у стран-партнеров ВСУ также переняли алгоритм TLP. Troop Leading Procedures – это процедуры управления подразделениями. В войсках наших партнеров действует принцип единоличного планирования боя, который используют командиры малых подразделений для быстрого анализа задачи, планирования и подготовки операции.

"Теперь нам в учебном процессе помогают британские и французские специалисты. Мы комбинируем свой и их опыт, и в итоге получается очень интересно. Если давать людям только теорию, она усваивается плохо, а когда сочетаешь ее с практическими примерами, эффект значительно лучше", – отметил Виталий Гуменюк.

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Что предшествовало

Напомним, как еще в 2019 году тогда еще президент Петр Порошенко обещал, что уже в 2020 году Вооруженные силы Украины будут способны действовать полностью по стандартам НАТО. Это должно было произойти в соответствии с принятым законом о национальной безопасности.

Так или иначе, внедрение стандартов НАТО медленно продолжалось все эти годы и ускорилось только после начала полномасштабного вторжения. Так, только в 2025 году украинское войско перешло на так называемую корпусную систему.

Главные истории дня

Но Вооруженные силы Украины сейчас уже превосходят стандарты НАТО, причем по многим компонентам. По крайней мере, в этом уверен генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.