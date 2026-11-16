''Серьезные дела, а не болтовня'': астролог намекнула на срок завершения войны в Украине

Война в Украине может завершиться уже в конце марта 2027 года. В этот период повторится астрологическое соединение двух планет и Южного лунного узла, которое поддержит Сатурн в Овне.

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Прогнозом на своей странице в Facebook поделилась астролог Валентина Виттрок. Она считает, что такое соединение может привести к конкретным решениям, связанным с войнами, а не только к пустым заявлениям и разговорам.

Планетарное соединение может повлиять на ход войны

По словам астролога, нынешнее соединение Марса, Юпитера и Южного лунного узла уже повлияло на ситуацию в американском Конгрессе. Она обратила внимание, что в конце марта 2027 года это астрологическое явление повторится, однако на этот раз его дополнительно поддержит Сатурн в Овне.

По мнению астролога, такое расположение планет может иметь значительно более серьезные последствия, которые, возможно, повлияют и на окончание войны в Украине.

"Это уже какие-то серьезные дела, а не только разговоры, будет выстраиваться конструкция или ограничения, связанные с войнами, может, наконец, закончится геноцид украинцев", – предположила Виттрок.

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Напомним, в июне 2026 года карпатская мольфарка Магдалена Мочиовски рассказывала, что война в Украине может находиться на завершающем этапе. По ее мнению, приближению окончания боевых действий будет предшествовать определенный знак, который будет проявляться в более частых атаках.

В то же время руководители пяти европейских разведок считают, что шансы заключить мирное соглашение в 2026 году минимальны. Они заявляют, что Россия не стремится быстро закончить конфликт и продолжает отстаивать свои стратегические цели: устранение украинского президента Владимира Зеленского и превращение Украины в "нейтральное" буферное пространство

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Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект дал прогноз, когда развалится Россия, которая из-за полномасштабного вторжения в Украину сталкивается с экономическими проблемами и внутренними политическими противостояниями. По его "мнению", судьба агрессора в основном будет зависеть от дальнейших санкций и от того, как долго продержится действующий режим в Кремле.

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