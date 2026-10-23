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Сергея Смирнова избрали ректором Луганского государственного медицинского университета

Глеб ИвановГлеб Иванов
Time to read1 мин
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Сергея Смирнова избрали ректором Луганского государственного медицинского университета
Смирнов вновь победил на выборах ректора Луганского медуниверситета. Источник: www.lsmu.edu.ua

16 октября 2026 года в Луганском государственном медицинском университете (ЛГМУ), который из-за войны работает в Ровно, состоялись выборы ректора. Победителем стал Сергей Смирнов, возглавлявший учреждение с 2021 года.

Как сообщили в ГУ "Луганский государственный медицинский университет", по результатам голосования, Смирнова поддержали 83,65% избирателей, имевших право участвовать в выборах.

Сергея Смирнова избрали ректором Луганского государственного медицинского университета

Смирнов снова победил на выборах ректора Луганского медуниверситета. Источник: www.lsmu.edu.ua

В целях обеспечения безопасности всех участников избирательный процесс был организован в укрытии с соблюдением необходимых мер безопасности. Это позволило провести голосование в надлежащих условиях, несмотря на вызовы военного времени.

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Сергея Смирнова избрали ректором Луганского государственного медицинского университета

Избирательный процесс был организован в укрытии с соблюдением необходимых мер безопасности. Источник: www.lsmu.edu.ua

Луганский государственный медицинский университет из-за российской агрессии дважды был вынужден сменить местоположение: в 2014 – учреждение переехало из Луганска в Рубежное, а в 2022 году – в Ровно. Несмотря на потерю значительной части материально-технической базы, университет сумел сохранить кадровый потенциал, обеспечить непрерывность образовательного процесса и продолжить научную деятельность.

Какие приоритеты назвал Смирнов

"Для меня это прежде всего ответственность перед университетским сообществом, которое прошло непростой путь испытаний и перемен. Наша главная задача – сохранять и развивать потенциал университета, создавать возможности для качественного медицинского образования и науки, а также готовить специалистов, которые будут отвечать на вызовы современной системы здравоохранения. Мы должны продолжать развиваться, укреплять партнерства и работать ради будущего университета и его студентов", – отметил Сергей Смирнов.

Сергея Смирнова избрали ректором Луганского государственного медицинского университета

Исполняющий обязанности ректора ЛГМУ Евгений Вербицкий поздравил Сергея Смирнова с победой. Источник: www.lsmu.edu.ua

Среди приоритетных направлений дальнейшей работы университета он назвал совершенствование образовательного процесса, развитие практической подготовки обучающихся, расширение научной деятельности, укрепление сотрудничества с украинскими и международными партнерами, а также создание новых возможностей для профессионального развития студентов и преподавателей.

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