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СБУ задержала дезертира, который вернулся из зоны боевых действий, чтобы шпионить в пользу врага. Фото

Даниил Борщ
Даниил Борщ
Time to read3 мин
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СБУ задержала дезертира, который вернулся из зоны боевых действий, чтобы шпионить в пользу врага. Фото
СБУ задержала военнослужащего, который после СЗЧ вернулся в свое подразделение. Источник: Telegram/Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины задержала военнослужащего, который после самовольного оставления части вернулся в свое подразделение по заданию российских спецслужб. Мобилизованный из Полтавской области должен был собирать разведданные и передавать врагу координаты позиций украинских военных для корректировки российских обстрелов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, отметив, что раскрытие произошло при содействии Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. По данным следствия, российских спецслужбовцев в первую очередь интересовали места наибольшего сосредоточения личного состава и техники ВСУ, а также полигоны, где фигурант проходил боевую подготовку.

Как дезертир начал работать на РФ

По данным киберспециалистов СБУ, мужчина был завербован российскими спецслужбами после того, как самовольно покинул воинскую часть. В этот период он начал искать заработок в тематических Telegram-каналах, где на него и вышли представители врага.

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После вербовки россияне поставили ему задачу вернуться из СЗЧ в свое подразделение, чтобы собирать информацию для дальнейшей корректировки ударов по украинским военным.

Правоохранители зафиксировали, как информатор передал врагу геолокацию пункта временной дислокации батальона, в котором проходил службу. После этого он покинул воинскую часть под предлогом поездки в госпиталь.

Однако вместо медицинского учреждения фигурант отправился по месту жительства в Кременчуге, где скрывался от правоохранителей.

СБУ задержала дезертира, который вернулся из зоны боевых действий, чтобы шпионить в пользу врага. Фото

Задержанный предатель. Источник: Telegram/Служба безопасности Украины

СБУ задержала информатора

Сотрудники СБУ своевременно приняли меры по обеспечению безопасности позиций Сил обороны в районе вражеской разведывательной активности. После этого корректировщика задержали.

В ходе обысков у него изъяли смартфон, с помощью которого он поддерживал связь с российским спецслужбовцем. Для конспирации мужчина использовал анонимный чат и регулярно удалял переписку.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

В настоящее время мужчина находится под стражей без права освобождения под залог. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Харьковской и Полтавской областях под процессуальным руководством Полтавской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

Напомним, в сентябре СБУ задержала военнослужащего, который после СЗЧ вернулся на службу по заданию ФСБ. Российские спецслужбы завербовали мужчину через Telegram, после чего он должен был собирать данные о логистических складах, технике и командном составе Сил обороны на юге Украины.

Как писал OBOZ.UA, СБУ задержала в Днепропетровской области мобилизованного из Запорожья, который самовольно покинул воинскую часть и начал собирать для РФ разведданные о Силах обороны Украины. Полученную информацию российские спецслужбы планировали использовать для будущих обстрелов, терактов и диверсий.

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