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Садовый заявил об отказе от своей зарплаты из-за задержек с выплатами коммунальщикам

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Time to read1 мин
icon 2,0 т.
Садовый заявил об отказе от своей зарплаты из-за задержек с выплатами коммунальщикам
Андрей Садовый, мэр Львова. Источник: "Объединение "Самопомощь"

В связи с задержкой выплаты заработной платы работникам коммунальных предприятий Львова мэр Андрей Садовый заявил, что отказывается и от своей зарплаты.

Об этом он написал в соцсетях.

По словам Садового, Государственная казначейская служба приостановила выплаты за транспортные услуги и санитарную очистку, то есть без зарплаты останутся дворники и водители электротранспорта.

В целом в городе не были произведены выплаты на сумму более 500 миллионов гривен. Помимо зарплат коммунальщиков, эта сумма включает подготовку к зиме, финансирование медицинских и образовательных объектов, аварийно-восстановительные работы после ракетных атак, которые государство "фактически заморозило".

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Садовый обсуждал этот вопрос с премьер-министром Сергеем Корецким, который пояснил, что это вынужденное решение и что критически важные выплаты будут постепенно производиться в ручном режиме. Ситуация, мол, может улучшиться уже в течение месяца.

Несмотря на это, Садовый решил отказаться от своей зарплаты, поскольку "в таких обстоятельствах" считает это "неэтичным".

"Предлагаю народным депутатам Украины и членам Кабинета министров принять такое же решение в знак солидарности с людьми, которые должны своевременно получать зарплату за своевременно выполненную работу. Ненормально, когда чиновник первый в очереди за зарплатой, а человек, который своими руками обеспечивает жизнь города, – последний", – сказал Садовый.

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