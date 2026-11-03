2 ноября в сети появилась непроверенная информация о якобы пытках военнослужащих в селе Петропавловская Борщаговка на территории временного пункта дислокации в/ч 3121 Национальной гвардии Украины, которая относится к 1-му корпусу НГУ "Азов". Командующий группировкой войск "Азов" Денис "Рэдис" Прокопенко заявил, что эти события способствуют созданию картинки, выгодной для страны-агрессора России.

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Его обращение опубликовали в официальном Telegram-канале 1-го корпуса НГУ "Азов". По словам "Рэдиса", пока все батальоны, полки и бригады корпуса находятся на передовой, люди, которые никоим образом не причастны к защите Украины, занимаются саботажем в тылу и дискредитируют украинских военных.

"Россияне заинтересованы в разделении украинского общества и армии, дестабилизации ситуации в Украине и очернении образа военного. То, что происходит в информационном пространстве вокруг темы событий в Петропавловской Борщаговке, удовлетворяет все эти запросы россиян", – сказал бригадный генерал Прокопенко.

Во время, когда Украина ведет кровопролитную войну за свое существование, он призвал либо защищать страну на фронте, либо помогать делать это в тылу, а не устраивать провокации и играть на руку врагу.

Что известно об инциденте

В сети сообщили, что вооруженные мужчины якобы удерживали в подвале частного дома в Киевской области около 40 человек. Также утверждалось, что один человек умер на месте происшествия, а врач скорой медицинской помощи даже на коленях просила представителей полиции разрешить медикам попасть на территорию частного сектора.

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По данным правоохранителей, вызов поступил от работников частной скорой медицинской помощи, которые сообщили, что им препятствуют в доступе к гражданину.

После прибытия на место полицейские установили, что происшествие происходит возле частного дома, где находятся военнослужащие одного из подразделений Национальной гвардии Украины. Также неподалеку собрались местные жители.

Правоохранители подчеркнули, что информация о незаконном удержании людей и гибели гражданина не соответствует действительности.

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Позже на место происшествия прибыли командующий Нацгвардией Александр Пивненко и руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Во время инцидента были слышны выстрелы, также применяли газ. Часть присутствующих ведет себя агрессивно.

Что говорят в "Азове"

В 1-м корпусе НГУ "Азов" заявили, что для его командования личный состав – самая большая ценность. Там подчеркнули, что "Азов" бережет жизнь и здоровье своих военнослужащих в сверхсложных условиях на фронте.

В то же время подразделение руководствуется теми же принципами и в тылу. Это касается всех военнослужащих корпуса и не зависит от продолжительности их службы.

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"Командование 1-го корпуса НГУ "Азов" решительно осуждает неправомерные действия в отношении военнослужащих Национальной гвардии Украины, одновременно предостерегая граждан от препятствования работе воинских частей и призывая доверять официальным сообщениям Сил обороны Украины и правоохранительных органов", – говорится в заявлении.

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Как сообщал OBOZ.UA, женщина, назвавшаяся владелицей медицинского учреждения, заявила о якобы незаконном удержании раненых военных в Петропавловской Борщаговке. Однако журналисты выяснили, что клиника прекратила работу еще в 2023 году, а автомобиль скорой помощи, прибывший на место происшествия, продали в 2024-м. Речь идет о Валентине Молодой, которая имеет отношение к нескольким общественным организациям и медицинским компаниям.