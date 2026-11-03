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"Саботаж в тылу в интересах России": в "Азове" отреагировали на инцидент в Петропавловской Борщаговке. Видео

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read2 мин
1,2 т.
"Саботаж в тылу в интересах России": в "Азове" отреагировали на инцидент в Петропавловской Борщаговке. Видео
Денис "Рэдис" Прокопенко. Источник: Facebook/Главнокомандующий ВС Украины

2 ноября в сети появилась непроверенная информация о якобы пытках военнослужащих в селе Петропавловская Борщаговка на территории временного пункта дислокации в/ч 3121 Национальной гвардии Украины, которая относится к 1-му корпусу НГУ "Азов". Командующий группировкой войск "Азов" Денис "Рэдис" Прокопенко заявил, что эти события способствуют созданию картинки, выгодной для страны-агрессора России.

Его обращение опубликовали в официальном Telegram-канале 1-го корпуса НГУ "Азов". По словам "Рэдиса", пока все батальоны, полки и бригады корпуса находятся на передовой, люди, которые никоим образом не причастны к защите Украины, занимаются саботажем в тылу и дискредитируют украинских военных.

"Россияне заинтересованы в разделении украинского общества и армии, дестабилизации ситуации в Украине и очернении образа военного. То, что происходит в информационном пространстве вокруг темы событий в Петропавловской Борщаговке, удовлетворяет все эти запросы россиян", – сказал бригадный генерал Прокопенко.

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Во время, когда Украина ведет кровопролитную войну за свое существование, он призвал либо защищать страну на фронте, либо помогать делать это в тылу, а не устраивать провокации и играть на руку врагу.

Что известно об инциденте

В сети сообщили, что вооруженные мужчины якобы удерживали в подвале частного дома в Киевской области около 40 человек. Также утверждалось, что один человек умер на месте происшествия, а врач скорой медицинской помощи даже на коленях просила представителей полиции разрешить медикам попасть на территорию частного сектора.

По данным правоохранителей, вызов поступил от работников частной скорой медицинской помощи, которые сообщили, что им препятствуют в доступе к гражданину.

После прибытия на место полицейские установили, что происшествие происходит возле частного дома, где находятся военнослужащие одного из подразделений Национальной гвардии Украины. Также неподалеку собрались местные жители.

Правоохранители подчеркнули, что информация о незаконном удержании людей и гибели гражданина не соответствует действительности.

Позже на место происшествия прибыли командующий Нацгвардией Александр Пивненко и руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Во время инцидента были слышны выстрелы, также применяли газ. Часть присутствующих ведет себя агрессивно.

Что говорят в "Азове"

В 1-м корпусе НГУ "Азов" заявили, что для его командования личный состав – самая большая ценность. Там подчеркнули, что "Азов" бережет жизнь и здоровье своих военнослужащих в сверхсложных условиях на фронте.

В то же время подразделение руководствуется теми же принципами и в тылу. Это касается всех военнослужащих корпуса и не зависит от продолжительности их службы.

"Командование 1-го корпуса НГУ "Азов" решительно осуждает неправомерные действия в отношении военнослужащих Национальной гвардии Украины, одновременно предостерегая граждан от препятствования работе воинских частей и призывая доверять официальным сообщениям Сил обороны Украины и правоохранительных органов", – говорится в заявлении.

''Саботаж в тылу в интересах России'': в ''Азове'' отреагировали на инцидент в Петропавловской Борщаговке. Видео

Скриншот сообщения 1-го корпуса НГУ "Азов" в Telegram

Как сообщал OBOZ.UA, женщина, назвавшаяся владелицей медицинского учреждения, заявила о якобы незаконном удержании раненых военных в Петропавловской Борщаговке. Однако журналисты выяснили, что клиника прекратила работу еще в 2023 году, а автомобиль скорой помощи, прибывший на место происшествия, продали в 2024-м. Речь идет о Валентине Молодой, которая имеет отношение к нескольким общественным организациям и медицинским компаниям.

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