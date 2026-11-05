Римма Зюбина озвучила дневник погибшей в Мариуполе Екатерины Савенко: вышла аудиокнига

Историю жительницы Мариуполя, которая во время российской осады города записывала все, что происходило с ней и ее семьей, теперь можно услышать. Украинская актриса театра и кино Римма Зюбина озвучила документальную книгу "Дневник Екатерины Савенко. Война. Мариуполь. 2022". Аудиокнига вышла на платформе Абук."Найди дневник и расскажи всему миру, что происходило в Мариуполе", – просила Екатерина Савенко своих родных.

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Она погибла в апреле 2022 года, но ее записи удалось спасти. Через четыре года они стали книгой, а теперь получили и полноценную аудиоверсию. Екатерина Савенко была 42-летней жительницей Мариуполя, матерью, женой, работницей металлургического предприятия. 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение, она стала вести дневник.

В двух школьных тетрадях Катерина оставила 34 записи о жизни в окруженном городе. Она писала об обстрелах, разрушенных домах, поисках воды и еды, ночах в подвале, страхе за близких. Вспоминала мирный Мариуполь, его улицы, море, цветы и людей. Даже в самые тяжелые дни продолжала верить, что ее семья выживет.29 марта 2022 года в результате российского обстрела погиб муж Катерины, Виталий. Сама женщина получила тяжелые ранения и умерла 4 апреля. Ее дневник сохранила семья, которая позже передала записи Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.Теперь эти записи звучат в исполнении Риммы Зюбиной, одной из известных украинских актрис театра и кино.

Для актрисы это уже вторая встреча с историей Катерины Савенко. В августе 2026 года она читала отрывки из дневника во время специального мероприятия в Музее истории города Киева, где проходила выставка, посвященная Катерине. Теперь слушателям доступна аудиокнига."Я не устаю верить, что все мы выживем ради того, чтобы потомки узнали, что на самом деле происходило в Украине в 2022 году", – писала Катерина.

Ее записи имеют особую документальную ценность: они создавались непосредственно во время осады, когда автор еще не знала, что произойдет с ней, ее близкими и родным городом. Это свидетельство мирной жительницы, которая день за днем наблюдала за разрушением Мариуполя. В июле 2026 года "Дневник Екатерины Савенко" вышел отдельной книгой по инициативе и при поддержке Фонда Рината Ахметова, Музея "Голоса Мирных" и Группы Метинвест. Издание подготовило агентство IPIO.

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Предисловие написала правозащитница, лауреат Нобелевской премии мира Александра Матвийчук. В книгу также вошли текст Антона Дробовича, исторический комментарий Евгения Монастырского и иллюстрации художника Антона Логова. История Екатерины уже представлена за пределами Украины. Ее записи стали частью выставочных и культурных проектов в Европе, в частности украинской иммерсивной инсталляции "Воспоминания", представленной на Венецианском кинофестивале в 2026 году.

Выход аудиокниги расширяет доступ к одному из документальных свидетельств о российской осаде Мариуполя. Благодаря сотрудничеству с украинским аудиокнижным магазином Абук записи Екатерины теперь можно слушать на украинском языке. Аудиокнига "Дневник Екатерины Савенко. Война. Мариуполь. 2022" доступна на платформе Абук.

Главные истории дня

Узнать больше о Екатерине и истории ее дневника можно на сайте Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Напомним, Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова хранит более 145 тысяч историй украинцев о войне, из них около 12,5 тысячи – свидетельства жителей Мариуполя. Это крупнейший в мире архив свидетельств мирных жителей Украины, пострадавших от российской агрессии.