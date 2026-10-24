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Спасала раненых на фронте и боролась за права женщин: умерла журналистка Елена Шарговская

Даниил БорщДаниил Борщ
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Спасала раненых на фронте и боролась за права женщин: умерла журналистка Елена Шарговская
Умерла украинская журналистка, военная парамедик и ветеранка Елена Шарговская с позывным "Джейн". Источник: Коллаж OBOZ.UA/Новинарня/Pexels

Умерла украинская журналистка, военная парамедик и ветеранка Елена Шарговская с позывным "Джейн", которая помогала спасать раненых на фронте и отстаивала права женщин в армии. Она служила в Донецкой и Харьковской областях, занималась медицинской эвакуацией и обучала военнослужащих тактической медицине.

О смерти Шарговской сообщила редакция Новинарни, с которой она сотрудничала. Там отметили, что у Елены был значительный опыт работы в медиа и что она присоединилась к помощи военным еще в 2015 году. Причину ее смерти пока не разглашают.

Чем занималась Елена Шарговская

До военной службы Елена работала журналисткой, переводчицей, редактором и SMM-специалисткой. Она сотрудничала с телевидением, печатными изданиями, а также проектами Ukraїner и "Освіторія".

В 2015 году Шарговская начала ездить на фронт как доброволец Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова, а позже присоединилась к медицинскому батальону "Госпитальеры". Она помогала раненым военным и постепенно связала свою жизнь со спасением людей на войне.

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Спасала раненых на фронте и боролась за права женщин: умерла журналистка Елена Шарговская

Умерла Елена Шарговская. Источник: Новинарня

Как Шарговская присоединилась к войску

Полномасштабное вторжение России застало Елену в Португалии. Из-за травмы она не смогла сразу вернуться в Украину, однако продолжала помогать стране как волонтер.

10 сентября 2022 года, в свой день рождения, Шарговская мобилизовалась в Интернациональный легион Вооруженных сил Украины. Она служила на Донетчине, в частности в Бахмуте и Торецке, а затем – на Харьковщине. Ее работа включала медицинскую эвакуацию и обучение военных навыкам тактической медицины.

В августе 2024 года из-за состояния здоровья Елена была вынуждена уволиться со службы. Несмотря на это, она продолжала поддерживать побратимов и посестер, в частности помогала со сборами и покупкой автомобилей для фронта.

Спасала раненых на фронте и боролась за права женщин: умерла журналистка Елена Шарговская

Умерла Елена Шарговская. Источник: Новинарня

Как Елена Шарговская боролась за права женщин в армии

Шарговская была одной из тех, кто последовательно выступал за равные права женщин в Вооруженных силах Украины. В 2015-2016 годах она вместе с единомышленницами добивалась возможности для женщин служить наравне с мужчинами и стала одной из организаторов "Марша невидимого батальона".

Также Олена присоединилась к Женскому ветеранскому движению "Ветеранка", в рамках которого отстаивала обеспечение военнослужащих надлежащим снаряжением.

В Новинарне отметили, что, несмотря на трудности и испытания, Шарговская сохраняла любовь к слову и людям и продолжала помогать украинским военным. Ее жизненным девизом были слова: "Делай, что считаешь нужным, а дальше будь что будет".

Напомним, на Запорожском направлении фронта погиб украинский журналист Руслан Рудукан, который встал на защиту страны. О его гибели сообщили сестра и Национальный союз журналистов Украины. Герою было 47 лет.

Как писал OBOZ.UA, в результате российской атаки на Киев погибла журналистка Мария Ивженко. Она писала об оборонных технологиях, украинском IT-секторе и разработках, влияющих на ход войны.

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