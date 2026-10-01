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Полотенца будут пахнуть, как в элитном отеле: поможет продукт, который есть на каждой кухне

OBOZ.UA
OBOZ.UA
Time to read2 мин
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Полотенца будут пахнуть, как в элитном отеле: поможет продукт, который есть на каждой кухне
Как правильно стирать полотенца.
Источник: Pexels

Вероятно, каждый сталкивался с неприятным запахом полотенец после стирки. Избавиться от плохого аромата достаточно легко – в этом поможет обычный уксус, который есть в каждом доме.

Эффективными лайфхаками поделилось издание Ideal Home. По словам экспертов, затхлый запах от полотенец – это очень распространенная бытовая ситуация. Чтобы они пахли только чистотой и свежестью, их нужно правильно стирать и сушить.

Что нужно сделать, чтобы избавиться от неприятного запаха

1. Хорошо встряхните полотенца и рассортируйте их

Перед стиркой хорошо встряхните каждое полотенце, чтобы удалить остатки мусора или грязи. Затем рассортируйте полотенца по цвету и типу ткани. Не перегружайте стиральную машину, ведь это может помешать полноценной стирке. Оставьте достаточно места, чтобы полотенца могли свободно двигаться в стиральной машине.

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2. Предварительное замачивание в растворе уксуса

Затем наполните стиральную машину или большую миску теплой водой и добавьте одну чашку белого уксуса. Замочите полотенца с неприятным запахом в этом растворе как минимум на час, ведь уксус помогает уничтожить бактерии и плесень.

Полотенца не будут пахнуть уксусом, когда вы их достанете, но станут чистыми и мягкими.

3. Проведите обычную стирку при высокой температуре

После замачивания полотенец в уксусном растворе положите их в стиральную машину и постирайте при высокой температуре. Внимательно проверьте этикетку на каждом полотенце, чтобы определить, какая температура стирки для него наиболее безопасна.

Вы также можете добавить небольшое количество обычного стирального порошка, но не добавляйте кондиционер для белья, поскольку он может оставить на полотенцах налет, который будет притягивать влагу и мешать полотенцам полностью высохнуть, из-за чего они снова могут начать пахнуть сыростью или затхлостью.

Полотенца будут пахнуть, как в элитном отеле: поможет продукт, который есть на каждой кухне

Замочіть рушники у розчині оцту.

Источник: Pexels

4. Добавьте пищевую соду

Этот шаг не нужно выполнять после каждой стирки, но стоит включить его в свою процедуру стирки, когда полотенца начинают неприятно пахнуть. Во время цикла полоскания добавьте полстакана пищевой соды, она нейтрализует неприятные запахи и освежает полотенца.

5. Тщательно высушите

Если у вас есть сушильная машина, положите только что выстиранные полотенца в сушилку на высокий режим нагрева. Или, если у вас есть возможность сушить их на открытом воздухе, развесьте в теплом месте или на солнце.

Очень важно, чтобы полотенца полностью высохли, прежде чем их складывать и убирать. Если они хоть немного влажные, запах может вернуться из-за избытка влаги.

Ранее OBOZ.UA писал, как стирать одеяла и пледы, чтобы они оставались пушистыми. Поможет, опять же, обычный уксус.

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