Красивые, пышные комнатные растения не всегда нуждаются в дорогих удобрениях и средствах. Иногда стоит использовать ингредиенты, которые уже есть в вашем кухонном шкафу.

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Один из них – чечевица, которую можно использовать для приготовления простого домашнего удобрения. Этот неприхотливый продукт может стать прекрасным дополнением к уходу за цветами, пишет OBOZ.UA.

Чечевица в первую очередь ассоциируется с питательными блюдами, но ее использование не обязательно ограничивается только приготовлением пищи. Вода, остающаяся после замачивания фасоли, содержит растворимые питательные вещества, поэтому некоторые садоводы используют ее для полива растений в горшках. Узнайте, как приготовить и использовать ее, чтобы не навредить вашим зеленым растениям.

Чечевица – это не только вкусный ингредиент, полезный на кухне. Поскольку она содержит белок, калий, фосфор, магний и витамины группы В, она может стать важной поддержкой для наших растений.

Это объясняется тем, что во время замачивания некоторые растворимые вещества переходят в воду, образуя жидкость, которую можно использовать как добавку для ухода за растениями. Это ценно, поскольку калий поддерживает водный баланс, а фосфор играет решающую роль в энергетическом обмене.

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Магний, в свою очередь, является важным элементом хлорофилла, пигмента, отвечающего за зеленый цвет листьев. Однако это не означает, что чечевичная вода может заменить профессиональное удобрение. Ее точный состав зависит от вида бобов, времени замачивания и количества использованной воды.

Как приготовить домашнее удобрение из чечевицы

Приготовить домашний кондиционер из чечевицы несложно. Вам понадобятся только 3 столовые ложки сухой чечевицы и 1 литр чистой воды. Высыпьте чечевицу в емкость, залейте водой и оставьте на несколько часов. После этого тщательно процедите чечевицу. Полученную жидкость можно использовать для полива растений, например, раз в 2-3 недели.

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Однако помните, что нельзя добавлять в смесь соль, сахар или какие-либо специи. Также не следует оставлять ее на слишком много дней, поскольку она может начать бродить и приобрести неприятный запах. Безопаснее всего готовить небольшие порции за один раз.

Кроме того, используйте домашние удобрения с осторожностью. Не подкармливайте ими растения каждый раз, когда поливаете. Чрезмерное удобрение может нарушить здоровье почвы. Лучше всего начать с одного растения и наблюдать за любыми тревожными изменениями на листьях.

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