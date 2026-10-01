Удар по Южному мосту: изменение всех правил игры

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1. В последнее время в украинско-российской войне существовало несколько "красных линий". И одна из них – мосты. Мы не наносим удары по Крымскому мосту, россияне не наносят удары по мостам через Днепр. Сегодня эта договоренность нарушена.

Далее текст на языке оригинала.

2. Причина зміни російської мостової стратегії, схоже, криються в кількох моментах

– Росіяни мають, як мінімум, двомісячне вікно можливостей, поки Україна не має захисту від реактивних шахедів. Зараз, схоже, прийнято рішення перевірити, чи можуть ці шахеди пошкодити міст настільки, щоб він перестав функціонувати. Міст доволі сильна конструкція і одним ударом його не знести, але цілеспрямовані удари в одну точку, в теорії, можуть мати ефект. Зараз росіяни розпочали цей "експеримент".

– Путін свідомий того, що Україна спробує атакувати Кримський міст. Але, і це дуже важливо, на цьому етапі війни, кримський міст втратив те сакральне символічне значення, яке він мав на початку війни.

3. Путін вважає, що ми звʼязані зараз тиском Трампа щодо ударів по НПЗ і ми не посміємо асиметрично відповісти масштабуванням ударів по нафтозаводамина нафтоперевадці.

4. У нас немає вибору: нам треба піднімати ставки в переговорах з США і вимагати вплинути на РФ.

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5. День атаки на міст вибраний не випадково. Це спеціально зроблено на день захисника. І це така собі відповідь на дозвіл проводити парад 9.05.2026.

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