Россия уязвима гораздо больше, чем многие могут себе представить. Играя в сверхдержаву, россия создала свою собственную, локальную (и плохую!) копию сервисов Google – Яндекс.

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Далее текст на языке оригинала.

На Яндексі у них все. Карти, бази даних, документи, пошта – майже всі бізнеси росії так чи інакше користуються сервісами Яндекс.

І тут, внєзапно, виявилося, що така централізація – це неймовірно ущербна модель, якщо уїб@ть по датацентрам Яндекс!

Відповісти нам симетрично вони не можуть, бо у нас немає імперської пихи і ми НЕ створюємо погані копії американських сервісів, а використовуємо оригінали. А бомбити Америку путін все ще посцикує.

Деякі люди помилково вважають, що у нас немає шансів перемогти росію, бо вона дуже велика і потужна.

Це хибна думка. Вразливість Яндексу – це лише ОДНА із ТИСЯЧ вразливостей московії. Їх значно БІЛЬШЕ! Більшість із них неявні, їх складно помітити, поки не почнеш детально займатися їх пошуком.

Внаслідок суперцентралізації московити побудували економіку з монструозними монополіями, які мало того що вразливі, а ще й самі ДЕГРАДУЮТЬ в умовах відсутності конкуренції.

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Кожен точний удар по точкам вразливості робить московитам боляче і рано чи пізно вони не зможуть це вивозити.

Оце і буде кінець війни і справжні перемовини, а не п#здьож обіженок, що бандерівець Зеленський не хоче домовлятися.

Слава богу, в Силах Оборони є спроможні люди, які аналізують ці вразливості московитів і планують операції по знищенню цілих кластерів російської економіки і інфраструктури.

Ми переможемо.

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