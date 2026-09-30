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Россия нанесла удары КАБами по Краматорску: разрушено управление социальной защиты, есть пострадавшие

Катя Помазан
Катя Помазан
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Россия нанесла удары КАБами по Краматорску: разрушено управление социальной защиты, есть пострадавшие
Последствия удара КАБа.
Источник: Мэр Краматорска Александр Гончаренко.

В среду, 30 сентября, российские войска нанесли серию ударов по Краматорску в Донецкой области, применив управляемые авиабомбы КАБ-250 и КАБ-500. В результате обстрела пострадали три человека, повреждения получили жилые дома, учебные заведения и инфраструктурные объекты.

Среди разрушенных объектов – здание Управления труда и социальной защиты населения городского совета. Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко в Facebook.

В результате российских ударов разрушено здание Управления труда и социальной защиты населения Краматорского городского совета. В нем работали специалисты, которые помогали жителям города решать социальные вопросы и получать необходимую поддержку.

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Россия нанесла удары КАБами по Краматорску: разрушено управление социальной защиты, есть пострадавшие

Наслідки удару.

Источник: Міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.

Среди пострадавших – мужчина 1965 года рождения и две женщины 1970 и 1989 годов рождения.

Также повреждено более десяти многоквартирных домов, четыре учебных заведения, инфраструктурный объект и административное здание управления социальной защиты.

Россия нанесла удары КАБами по Краматорску: разрушено управление социальной защиты, есть пострадавшие

Місце удару.

Источник: Міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.

Мэр подчеркнул, что разрушенное учреждение оказывало помощь нуждающимся жителям. Он также отметил, что российские войска продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре Краматорска.

Россия нанесла удары КАБами по Краматорску: разрушено управление социальной защиты, есть пострадавшие

Серед зруйнованих об’єктів – будівля Управління праці та соціального захисту населення міської ради.

Источник: Міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 23 сентября российские войска, предположительно с РСЗО "Ураган", обстреляли Краматорск в Донецкой области. В результате вражеской атаки ранения получили девять человек.

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