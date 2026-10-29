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Валерий Залужный
Валерий Залужный

посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ

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Новости. Общество / Мнения
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Россия сознательно и цинично убивает мирных жителей: этот террор нужно остановить

Россия сознательно и цинично убивает мирных жителей: этот террор нужно остановить
Железная дорога в Днепре после российского обстрела. Источник: ГСЧС Украины.

Это никак нельзя оправдать какой-либо военной логикой. Сознательное убийство мирных жителей. Откровенное и циничное.

Далее текст на языке оригинала.

Дніпро. Росія спрямувала реактивний шахед у платформу з поїздом і пасажирами. Звісно, російські генерали відзвітують, що "все цели поражены". Але це тільки засвідчить, що їхня ціль – всі українці. Від бійців на фронті до дітей у тилових містах і селах.

З російськими ударами можна ефективно боротися. Для цього Україні потрібні ракети та ресурси на власні засоби ППО. Потрібні вже тут і зараз.

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Тому ще раз звертаюся до наших партнерів: російський терор треба зупинити. Сьогодні це врятує життя українців, а завтра – зробить ефективнішим протиповітряний захист всієї Європи. Ворог не збирається зупинятись.

Співчуття родинам загиблих та швидкого одужання постраждалим.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Телеграм Валерия Залужного
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