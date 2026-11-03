Российские прорывы на фронте доверия

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Победы Майданов и то, что Украина выстояла зимой 2022 года, были бы невозможны без взаимного доверия украинцев – как горизонтального, друг к другу, так и вертикального, между теми, кто принимает решения, и теми, кто их исполняет.

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Довіру слушно вважають цінним суспільним капіталом, без якого неможливо побудувати ефективну державу. Але на війні це ще й надзвичайно важливий ресурс. Без довіри неможливо ефективно виконувати накази на низовому рівні й реалізовувати стратегічні задуми. Вона важлива не лише на фронті, а й у тилу і, наразі найважливіше, між ними.

Ми всі є свідками того, як Росія за допомогою спецоперацій уміло підточує довіру між українцями й сіє розбрат. Ці операції ефективні, бо здебільшого розгортаються навколо не вигаданих, а реальних проблем: корупції та некомпетентності влади, невирішених питань мобілізації, брехні й хайпу в медіа. Але якщо ми хочемо встояти, не можемо просто спостерігати, як Росія поступово демонтує те, завдяки чому Україна досі тримається. Інакше зрештою може впасти сама країна. Тут не допоможе жодна зовнішня допомога, потрібна лише внутрішня концентрація зусиль.

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Звісно, вирішальна роль у відновленні суспільної довіри належить владі. Без неї влада зрештою буде паралізована небажанням людей виконувати її вказівки. Головний інструмент тут – відповідальність: не боятися ухвалювати важливі, часто непопулярні рішення і пояснювати їхню необхідність та нагальність.

Зеленський у 2022 році зумів відновити довіру до себе після запевнень про "травневі шашлики", бо ухвалив низку важливих рішень: для себе – залишитися в Києві, для країни – не підписувати капітуляцію в Стамбулі. Але згодом почалося системне уникання проблем замість їх розв’язання – від корупційних скандалів до мобілізації. Намагаючись не втратити політичний рейтинг, він спричинив значне падіння суспільної довіри до влади, а відтак і взаємної довіри між громадянами.

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Від влади потрібна не лише відповідальність за ухвалені рішення, а й зрозумілість у виборі конкретного рішення. Для цього найкраще повернутися до спеціально розроблених процедур та інституцій. Вони – безперечно кращий орієнтир, ніж принцип "мені подобається".

Не менш важлива за вертикальну й горизонтальна довіра між громадянами. Її відновлення теж потребує системних зусиль. Зокрема, варто перевіряти інформацію, перш ніж поширювати її, навіть якщо вона здається дуже правдоподібною і цілком відповідає вашим очікуванням.

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Не варто брати участі в обговоренні тем, у яких вам бракує компетентності, навіть якщо всі довкола вже висловилися про особливості балістичних ракет порівняно з крилатими. Шукайте у своєму оточенні фахівців із конкретних питань і довіряйте їхнім оцінкам саме в цих темах – навіть якщо вони суперечать вашим очікуванням чи загальній думці. Самі намагайтеся бути таким орієнтиром для інших: долучайтеся до дискусій, у яких справді маєте достатню компетентність.

Звертайте увагу на людей, які можуть бути моральними орієнтирами для інших. Робіть їх помітнішими й самі намагайтеся бути для інших таким орієнтиром.

Міцна взаємна довіра – вертикальна й горизонтальна – здатна стримати ворожі атаки, якими б підступними вони не були. У наших силах перетворити її на мур, високий і нездоланний для ворога, по всьому периметру України.

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