Если бы они могли дистанционно стратегическими бомбардировками что-то у нас выбить до коллапса, то у нас не было бы мостов через Днепр и крупных узловых станций. Не было бы переброски частей с запада на восток. Не было бы сосредоточения с мая, когда стартовала операция "Вивальди" и пошли первые пленные. Были бы серьезные перебои с едой и топливом в боевых порядках. У нас бы не было ВПК и нескольких сотен дронов над РФ, не было бы выпадов несколькими дивизионами "Нептунов" и "Фламинго" по заводам, и летающей на БШУ авиации. Не было бы переброски западного оружия и работающих ремонтных заводов для техники на миллион человек. Само собой, сотни тысяч тонн пайков, воды, лекарств и вещей не могли бы двигаться к передку – пришлось бы делать все эти "тропы Хо Ши Миненко" и подземные дороги.

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Но раз все это у нас есть – вывод один: их воздушная кампания не достигает цели и не достигнет. Иначе поезда бы ходили с задержками на много суток, а половина пустых заправок была бы не в Питере, а в Днепре.

Поэтому они сосредоточились на "Азнаури", макдаках, складах с лекарствами, "Сильпо" и логистике – пытаются посечь нам децентрализованную доставку с колес. Это бьет по кошельку, по рабочим местам, плюс можно показать своему ох*евшему от беспрерывных "побед™" населению красивую картинку. Потому что тяжело продать 250 пленных обрыганов с соплей в носу как победу, как и то, что Шандриголово уже третий раз из рук в руки переходит. 12 лет, с*ка. 12 лет за две области. Деды в гробу переворачиваются – за это время две мировые войны успели провести.

Поэтому берегите себя и соблюдайте базу. Организуйте в подвале убежище, закиньте туда воду и теплые вещи – если завалит, вас откопают, и это в разы лучше, чем быть посеченным стеклами или сгореть во сне. Следите за мониторинговыми каналами, избегайте толпы, забирайте посылки не в час пик. Мыслите стратегически в плане личной автономности, и жестко давите на местные власти, чтобы перестали лепить эти стеклянные остановки и пилить на фонтанах.

Они не могут изолировать от логистики даже поле боя при локальных контратаках, не говоря уже о том, чтобы удушить миллионные города. Берегите себя. Они надорвут очко.

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