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Годами стояли в очередях: каких домашних питомцев было трудно купить в СССР

Юлия Потерянко
Юлия Потерянко
Time to read5 мин
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Годами стояли в очередях: каких домашних питомцев было трудно купить в СССР
Породистые кошки и собаки были в СССР настоящим символом статуса
Источник: FatCamera

Во времена СССР повсеместный дефицит касался не только вещей. Завести желанное домашнее животное тоже было настоящим испытанием и требовало лет ожидания, огромных денег или серьезных связей.

В то время как дворовые кошки и беспородные собаки доставались даром, за редкими животными охотились на спекулятивных "Птичьих рынках" и выстаивали изнурительные очереди в единичных клубах и питомниках. OBOZ.UA рассказывает, каких животных было сложно завести тем, кто жил в Союзе.

Зарубежные и редкие породы собак

Чтобы купить породистого щенка, особенно породы, выведенной на Западе, нельзя было просто прийти и заплатить деньги. Всеми служебными и служебно-декоративными собаками занимался ДОСААФ или единственный в городе клуб служебного собаководства. Поэтому тем, кто хотел приобрести щенка коли, боксера, эрдельтерьера, немецкого дога или пуделя, приходилось записываться в специальную очередь и ждать по 2–3 года. При этом все это время приходилось исправно платить членские взносы и ходить на обязательные курсы.

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А даже когда очередь доходила, выбирать щенка из помета самостоятельно обычно не позволяли – семья получала того малыша, которого назначал клуб. Стоить такой щенок мог от 80 до 150 карбованцев, что равнялось целой среднемесячной зарплате. Афганские борзые, чау-чау или пекинесы вообще считались предметом роскоши и завозились единично дипломатами или моряками.

Чистопородные и породистые кошки

Селекционное разведение кошек в СССР появилось фактически лишь в конце 1980-х годов. До этого понятие "породистая кошка" было относительным. Купить настоящего персидского, сиамского или ангорского кота считалось огромной удачей.

Большинство так называемых "пушистых экзотов" попадали в страну из-за рубежа через выезжающих граждан. Цены на них на черном рынке достигали астрономических сумм, поэтому в подавляющем большинстве советских квартир жили обычные беспородные кошки, подобранные на улице или взятые у знакомых.

Годами стояли в очередях: каких домашних питомцев было трудно купить в СССР

Дрібні папужки зустрічались у радянських домівках, а от великі були справжньою рідкістю

Источник: Pexels

Экзотические птицы

Волнистые попугаи и канарейки со временем стали привычным явлением в советских домах, но на заре их популярности за ними выстраивались очереди. А вот крупные виды птиц были абсолютным эксклюзивом. Увидеть в советской квартире жако, какаду или ару было почти невозможно.

В государственных зоомагазинах они не продавались вообще. Единственным местом, где теоретически можно было достать такую птицу, оставался "Птичий рынок", куда их тайно завозили из-за границы. Стоили крупные попугаи дороже цветного телевизора, поэтому держать их дома могли позволить себе только состоятельные люди или чиновники.

Редкие виды аквариумных рыбок

Аквариумистика была чрезвычайно популярна в СССР, но ассортимент в государственных магазинах обычно ограничивался несколькими неприхотливыми видами, такими как меченосцы и гуппи. Когда в стране появился спрос на экзотику, например на скалярий, неоновых рыбок или дискусов, оказалось, что разводить и перевозить их чрезвычайно сложно.

Первые экземпляры ввозились частными коллекционерами, а информация об их содержании передавалась из рук в руки. На "Пташинках" за одну маленькую неоновую рыбку перекупщики могли просить немалые деньги, хотя гарантий, что она выживет в обычной водопроводной воде, никто не давал.

Сухопутные черепахи

Среднеазиатские сухопутные черепахи попадали в советские города преимущественно из Средней Азии и Казахстана. В государственных зоомагазинах они появлялись крайне редко.

Обычно несчастных пресмыкающихся вылавливали в дикой природе и привозили в ужасных условиях перекупщики, из-за чего животные часто попадали к новым хозяевам истощенными или больными. Несмотря на относительную дешевизну на теневом рынке, найти и купить здоровую черепаху было настоящим квестом.

Годами стояли в очередях: каких домашних питомцев было трудно купить в СССР

Декоративних гризунів дістати було дуже непросто

Источник: Unsplash

Декоративные грызуны

Обычные белые мыши были доступны благодаря школьным и научным лабораториям. Однако сирийские хомячки, декоративные крысы или морские свинки в определенные периоды становились настоящим дефицитом.

Поскольку промышленного разведения мелких грызунов не существовало, спрос полностью покрывали домашние заводчики-любители. Если где-то случался всплеск моды на хомячков, достать их через зоомагазин было почти невозможно – приходилось узнавать адреса местных заводчиков через знакомых.

Уход за домашними питомцами

Помимо сложностей с покупкой, настоящим испытанием для советских хозяев был и сам уход за животными. Готовых сухих кормов или консервов в Советском Союзе не существовало как явления: кошек и собак кормили кашами с субпродуктами, остатками со стола или варили им отдельные супы, а специальный наполнитель для кошачьих туалетов заменяли песком или мелко порванными газетами.

Что же касается ветеринарии, то профессия ветеринара в СССР ассоциировалась прежде всего с колхозами, радгоспами и обслуживанием сельскохозяйственного скота. Специализированных клиник для мелких домашних животных в городах практически не было, а доступные лекарства и вакцины разрабатывались преимущественно для нужд фермеров. Из-за этого лечить собак или кошек часто приходилось по советам знакомых, а противопаразитарные средства или шампуни хозяева вынуждены были придумывать и изготавливать самостоятельно.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему советские макароны были ужасными на вкус.

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