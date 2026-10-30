Буду делать все, что от меня зависит, чтобы укреплять Вооруженные Силы: Порошенко передал на фронт очередную помощь

Петр Порошенко передал подразделениям Сил обороны партию дронов, экскаваторы и оборудование на сумму 25 миллионов гривен. Ресурсные базы 15 подразделений Сухопутных войск, ДШВ, ССО, ВМС и Воздушных сил пополнят 4 экскаватора-погрузчика, 100 ударных FPV-дронов "Блискавка" с фиксированным крылом, 145 инверторных генераторов, 130 зарядных станций, 290 автономных дизельных обогревателей.

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Об этом Порошенко рассказал в соцсетях.

Пятый президент во время встречи с военными также сообщил, что большинство в Верховной Раде приняло в первом чтении проект Госбюджета на 2027 год, где миллиарды расписаны не на поддержку ВСУ, а на нецелевые популистские расходы.

"Прокурорам, судьям, силовикам повышают зарплаты. А денежное обеспечение военных не повышают уже пятый год. Говорят, денег нет. На тех есть, а на армию – нет. Наша команда предложила сократить расходы на 515 миллиардов гривен и направить их Вооруженным Силам. Мы бились днем и ночью. Но ни одну поправку "Европейской Солидарности" не учли", – констатирует Порошенко.

"А на встрече с руководством Вооруженных Сил нам сказали, что, в частности, из-за подорожания топлива армия вынуждена сокращать закупки дронов и вооружения. Мириться с этим мы не будем", – говорит Петр Порошенко.

Он также напомнил, в каком состоянии была армия после бегства Януковича в 2024 году и какой путь реформ она прошла к 2019 году.

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"С какой армией Украина встретила врага в 2014-м? В Крыму на сторону врага перешли 96% сотрудников Управления государственной охраны. Приказы было некому отдавать. Присяге изменили более 70% военных, а вместе с ними и командование ВМС во главе с командующим. Чтобы организовать оборону, сотни бойцов самообороны Майдана после недельных курсов отправляли на фронт на школьных автобусах и в спортивных костюмах. Такой мы приняли армию от Януковича: деморализованной, разложившейся, завербованной и неспособной выполнять боевые задачи", – напоминает пятый президент.

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"Наш приоритет был: армия, язык, вера. Если армия – приоритет, за словами должны стоять деньги. А деньги – это бюджет. Бюджет без повышения денежного обеспечения для меня как пятого президента и лидера оппозиции неприемлем. И я буду делать все, что от меня зависит, чтобы укреплять Вооруженные Силы", – подчеркнул Порошенко.

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Напомним, что "Европейская Солидарность" требует изъять из проекта Госбюджета на 2027 год все популистские и коррупционные статьи расходов. Вместо этого высвободившиеся средства должны направляться исключительно на оборону и укрепление ВСУ. По словам лидера партии Петра Порошенко, перераспределение нецелевых расходов позволит дополнительно направить на армию не менее полутриллиона гривен.

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"Наши требования конкретны: не менее 500 миллиардов гривен дополнительного ресурса для военных, на закупку оружия, оборонных технологий; 30 процентов средств военного НДФЛ – непосредственно бригадам. Индексация денежного обеспечения; защита энергетики и экономики; отмена неприоритетных и пропагандистских расходов; выполнение европейских обязательств и восстановление доверия союзников", – отметил Порошенко.