По восточному календарю в 2027 наступит год Красной Огненной Козы. Астрологи рассказали, что у символа года есть собственные предпочтения в отношении цветов, а именно это яркий красно-огненный.

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Астрологи также утверждают, что нужно обратить также особое внимание на цвета, которые в китайской традиции связывают с конфликтом стихий и чрезмерной энергией, пишет chine.in.

Какие цвета не любит Огненная Коза

Согласно восточной астрологии, 2027 год пройдет под знаком Огненной Козы. Его главной стихией будет Огонь, поэтому особенно нежелательными считаются оттенки, которые символически связывают с противоположной стихией – Водой.

Прежде всего речь идет о таких цветах

Черный – ассоциируется с водой, которая символически гасит огонь. В восточной традиции этот цвет связывают с холодом и сдержанностью.

Темно-синий – также относится к водной палитре. Считается, что он может ослаблять энергию года.

Холодный серый – его связывают с металлом, который в некоторых трактовках не поддерживает стихию Огня.

Неоновые оттенки – слишком яркие и резкие цвета не соответствуют мягкой и спокойной символике Козы.

Какие цвета принесут удачу в год Огненной Козы

Для праздничного образа и оформления дома советуют выбирать теплые оттенки, которые символически соответствуют стихиям Огня и Земли. Они ассоциируются с энергией, уютом, благополучием и гармонией.

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Среди благоприятных цветов

Красный – главный цвет года, который символизирует Огонь, силу, защиту и жизненную энергию.

Оранжевый – ассоциируется с радостью, творчеством и позитивными переменами.

Золотой – символизирует достаток, благополучие и процветание.

Терракотовый – теплый земляной оттенок, который связывают со стабильностью и спокойствием.

Желтый и охристый – символизируют тепло, достаток и уверенность.

Фиолетовый – в некоторых трактовках относится к цветам Огня и ассоциируется с мудростью и развитием.

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