Год Красной Огненной Козы: когда начнется и что символизирует

6 февраля 2027 года по китайскому календарю начнется год Красной Огненной Козы. Он сменит год Огненной Лошади и продлится до 25 января 2028 года.

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О символике этого периода и связанных с ним прогнозах пишет УНИАН. Коза – восьмой знак китайского зодиака, который традиционно ассоциируют с добротой, чистотой, миром и процветанием.

Почему Козу называют Красной и Огненной

В 2027 году знак Козы соединится со стихией Огня. Это сочетание называется Дин-Вэй, или Иньский Огонь, и символизирует тепло, свет и преобразование. Именно со стихией связано и название года – Красная Коза.

Красный цвет в китайской традиции фэн-шуй означает удачу, защиту и достаток. Поэтому его используют в одежде, украшениях и праздничном декоре как один из символов наступающего периода.

Образ Козы на протяжении веков появлялся в китайском искусстве, литературе и народных обычаях. Ее изображали на бронзовых изделиях, нефрите и картинах, связывая с гармонией и благополучием. В древних легендах она выступает божественным посланником, который приносит людям зерно.

Какие прогнозы связывают с творчеством, отношениями и финансами

По прогнозам китайских мастеров фэн-шуй, год Огненной Козы будет благоприятствовать творчеству, саморазвитию и поиску внутреннего равновесия. В вопросах здоровья они советуют уделять особое внимание эмоциональному состоянию, отдыху на природе и творческим занятиям.

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В отношениях акцент приходится на укрепление семейных связей, поиск любви и общие увлечения. Этот период связывают со стремлением к согласию и более внимательным отношением к близким.

В карьере больше всего возможностей прогнозируют представителям творческих профессий. Среди важных качеств называют эмпатию и умение находить общий язык с другими. Финансовые рекомендации сосредоточены на том, чтобы избегать импульсивных покупок и вкладывать средства в личностное развитие.

Для кого 2027 год будет иметь особое значение

Особое место в китайской традиции занимают люди, родившиеся в годы Козы. Среди них – те, кто родился в 1967, 1979, 1991, 2003 и 2015 годах.

Главные истории дня

Собственный зодиакальный год называют Бен Мин Нянь. Его воспринимают как время перемен: наряду с новыми возможностями традиция связывает его с испытаниями.

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