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Редкая находка: в Чернобыльском заповеднике обнаружили краснокнижный гриб-капусту. Фото

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read1 мин
60
Редкая находка: в Чернобыльском заповеднике обнаружили краснокнижный гриб-капусту. Фото
Редкий гриб – спарассис курчавый. Источник: Facebook/Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

На территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника обнаружили редкий гриб – спарассис курчавый, который также называют грибом-капустой. Этот вид занесен в Красную книгу Украины со статусом "исчезающий".

О находке в Facebook сообщил Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник. Гриб обнаружили на территории Рассоховского природоохранного научно-исследовательского отделения. По словам специалистов, такие наблюдения помогают лучше изучать биоразнообразие заповедной территории, уточнять распространение редких видов и планировать природоохранные мероприятия.

Как выглядит гриб-капуста

Спарассис курчавый (Sparassis crispa ) отличается необычной формой. Вместо привычной шляпки у него шаровидное плодовое тело, образованное многочисленными волнистыми и разветвленными лопастями, напоминающими кружево или головку цветной капусты.

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Редкая находка: в Чернобыльском заповеднике обнаружили краснокнижный гриб-капусту. Фото

Спарассис курчавый. Источник: Facebook/Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Плодовое тело этого гриба может достигать 30–40 см в диаметре, а крупные экземпляры весят несколько килограммов. Чаще всего спарассис курчавый растет у основания хвойных деревьев, в частности сосен, и может поражать их корни.

Редкая находка: в Чернобыльском заповеднике обнаружили краснокнижный гриб-капусту. Фото

Спарассис курчавый. Источник: Facebook/Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

В Украине гриб встречается спорадически, в частности на Полесье и в западных областях. Плодовые тела обычно появляются в хвойных лесах в конце лета и осенью.

Редкая находка: в Чернобыльском заповеднике обнаружили краснокнижный гриб-капусту. Фото

Спарассис курчавый. Источник: Facebook/Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Почему гриб нужно беречь

Спарассис курчавый имеет охранный статус исчезающего вида. Среди причин сокращения его численности – сбор грибов людьми и уничтожение старых хвойных деревьев.

Редкая находка: в Чернобыльском заповеднике обнаружили краснокнижный гриб-капусту. Фото

Спарассис курчавый. Источник: Facebook/Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

В Чернобыльском заповеднике подчеркивают важность систематических наблюдений за редкими видами. Если вы увидели гриб-капусту в природе, не срывайте его: лучше сфотографировать находку и оставить гриб на месте произрастания.

Редкая находка: в Чернобыльском заповеднике обнаружили краснокнижный гриб-капусту. Фото

Публикация Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook. Источник: Скриншот

Напомним, в Карпатах нашли редкий гриб свиное ухо, занесенный в Красную книгу Украины. Ученые обнаружили его на территории национального природного парка "Гуцульщина" – предыдущую находку этого вида там фиксировали еще в 2014 году.

Как писал OBOZ.UA, в лесах Львовской области заметили необычный гриб-звездовик, который напоминает маленькую звезду или объект внеземного происхождения. Сначала он развивается под землей в форме светлого шарика, а после созревания раскрывается, образуя несколько заостренных лучей. Звездовик считается несъедобным или не имеющим пищевой ценности.

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