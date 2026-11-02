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Режим тишины в оккупированных Олешках завершился: чего удалось достичь

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read1 мин
117
Режим тишины в оккупированных Олешках завершился: чего удалось достичь
Режим тишины в оккупированных Олешках завершился

Режим тишины, действовавший с 27 октября по 1 ноября в оккупированных Олешках на Херсонщине, завершился. За это время украинской стороне удалось доставить гуманитарную помощь местным жителям и вывезти из города гражданских, которые хотели эвакуироваться.

О результатах гуманитарной миссии сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале. По его словам, в течение этого периода стороны соблюдали взятые на себя обязательства. Это позволило помочь жителям города и организовать безопасный выезд для тех, кто в этом нуждался.

Гуманитарная договоренность

Дмитрий Лубинец назвал режим тишины важным этапом совместной гуманитарной работы. К ней присоединилась уполномоченная по правам человека РФ Яна Лантратова, а координация осуществлялась при участии первой леди США Мелании Трамп.

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По словам украинского омбудсмена, сейчас стороны прорабатывают возможности продолжения подобных гуманитарных шагов.

Важно сохранить этот механизм взаимодействия, чтобы и в дальнейшем помогать людям и спасать жизни", – отметил Лубинец.

Эвакуация людей

Украинская делегация прибыла в Олешки 30 октября. Ее представители должны были помочь местным жителям и организовать выезд тех, кто хотел покинуть оккупированный город. В тот же день оттуда отправились автобусы с эвакуированными.

Чтобы вернуться на подконтрольную Украине территорию, мирные жители пересекли Россию и Беларусь. В Украину они въехали через границу в Черниговской области.

Помощь эвакуированным

После возвращения часть жителей Олешек столкнулась с проблемой отсутствия украинских документов. Теперь им помогает Государственная миграционная служба Украины.

Ведомство принимает заявления от эвакуированных граждан для оформления новых паспортов. По состоянию на воскресенье, 1 ноября, таких обращений уже поступили десятки.

Всего во встрече и сопровождении эвакуированных мирных жителей Херсонщины приняли участие более 300 сотрудников системы Министерства внутренних дел Украины.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Россия использовала гуманитарную миссию в оккупированных Олешках для создания пропагандистской картины, выставив себя спасителем, а не виновником катастрофы. Ранее Москва планировала допустить в город избранных американских журналистов, симпатизирующих Кремлю и лояльных администрации Дональда Трампа.

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