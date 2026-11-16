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Реабилитация дает результат: Фонд Рината Ахметова поддержал раненого жителя Запорожья Аркадия Третяка

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read2 мин
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Реабилитация дает результат: Фонд Рината Ахметова поддержал раненого жителя Запорожья Аркадия Третяка
Аркадий Третяк. Источник: Фонд Рината Ахметова

8 июня 2026 года Аркадий из Запорожья получил тяжелые ранения обеих ног в результате удара российского беспилотника по остановке общественного транспорта. Он перенес ряд операций и длительное лечение. До сих пор 47-летний мужчина передвигается на костылях и испытывает сильную боль.

Недавно он прошел реабилитацию при поддержке Фонда Рината Ахметова. Говорит, что пребывание в санатории помогает ему не только физически, но и психологически.

"Отдыхается прекрасно. Всем доволен. Большое спасибо Фонду. Процедуры хорошие. Конечно, части мышцы нет, и ее уже не вернуть, но общее состояние улучшилось. Психологически тоже стало лучше. Здесь сплю прекрасно", – делится впечатлениями о курсе восстановления Аркадий.

Во время удара российского дрона мужчина получил контузию и тяжелые ранения обеих ног. Потерял много крови, пока его доставили в больницу. Сначала Аркадию сделали семь операций. Позже его перевели в другую больницу, где в отделении термической травмы и реконструктивной хирургии он перенес еще три вмешательства.

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Диагноз мужчины тяжелый – минно-взрывная травма и открытые раны обеих голеней. Одна из ран до сих пор заживает.

"Получается, левую ногу здесь более-менее восстановили, а на правой ноге поврежден нерв, и даже когда дотрагиваюсь, болит, простреливает", – объясняет мужчина.

Поэтому после стационарного лечения Аркадию рекомендовали пройти курс реабилитации, чтобы улучшить функции опорно-двигательного аппарата. При поддержке Фонда Рината Ахметова он получил возможность начать восстановление. Впереди у мужчины длительное лечение. Врачи пока не могут спрогнозировать, когда он сможет отказаться от костылей и насколько удастся восстановить функции поврежденной ноги.

В рамках проекта "Лечение и реабилитация раненых взрослых" Фонд Рината Ахметова поддерживает гражданских жителей Украины, пострадавших от обстрелов. С начала работы проекта лечение и реабилитацию уже прошли более 11 тысяч украинцев.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).

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