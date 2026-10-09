Раньше в Украине не переводили часы: как это было в СССР

Уже через несколько недель Украина снова перейдет на зимнее время. Перевод стрелок – вполне привычный для каждого ритуал. Однако не все помнят, что во времена СССР был целый период, когда время в течение всего года оставалось неизменным.

Видео дня

Вся огромная страна находилась в так называемом "декретном" времени. Оно опережало астрономическое поясное время ровно на 60 минут. OBOZ.UA вспоминает, как менялся подход к измерению времени в Украине.

"Декретное время" – сугубо советское изобретение

"Декретным" время в СССР стали называть из-за того, что документ, которым советская власть его ввела, назывался декретом. Он вышел в 1930 году и предусматривал перевод стрелок по всей территории Союза на час вперед относительно стандартного поясного времени.

Главное отличие этого подхода от современного заключалось в отсутствии сезонных переходов. Время в течение всего года оставалось неизменным.

Когда от этой системы отказались

Несмотря на то, что весь мир практиковал перевод стрелок дважды в год, в СССР "декретное" время действовало вплоть до 1981 года. Тогда правительственным постановлением впервые ввели обязательный переход на летнее время.

Впервые один час добавили к "декретному" времени 1 апреля того же года. В результате эксперимента летнее время в Украине стало опережать естественное астрономическое целых на два часа.

РЕКЛАМА

Но для нашей страны это был не первый такой переход. Так, в разгар освободительной борьбы, в 1919 году украинское правительство решило ввести летнее время, которое длилось бы с апреля по сентябрь. Примечательно, что эту идею решили воплотить всего через год после США. Там летнее время ввели в 1918 году.

Отказ от советского наследия и современный формат

От "декретного" времени Украина окончательно отказалась лишь в 1990 году. После нескольких лет неопределенности и корректировок современный порядок был введен правительственным решением в 1996 году. В качестве киевского времени приняли стандарт второго часового пояса и ввели два перевода стрелок – в апреле и октябре.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему в СССР целых 11 лет воскресенье не было общим выходным.