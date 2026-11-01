''Радиационная опасность!'' и ''Уличные бои!'' Неизвестные взломали приложение ''Воздушная тревога''

Однако в Воздушных силах ВСУ заверяют, что нужно сохранять спокойствие и следить за сообщениями официальных источников. Там отметили, что пользователи приложений могли получить ложные уведомления о радиационной опасности.

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"Внимание! Вероятно, приложение "Воздушная тревога" подверглось вражескому воздействию. Радиационной угрозы нет! Сохраняйте спокойствие, следите за сообщениями на нашем канале!" – говорится в сообщении военных.

Стоит отметить, что некоторым пользователям соцсетей приходили уведомления от приложения о уличных боях в Киеве или ядерной угрозе со стороны РФ.

Также позже пользователи соцсетей сообщили о взломе приложения EasyPay. Официальной информации об этом пока нет.

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Подробности

Позже разработчик приложения "Повітряна тривога" подтвердил кибератаку и призвал не переходить по указанной ссылке.

В Центре противодействия дезинформации также сообщили, что приложение "Повітряна тривога", вероятно, подверглось взлому.

"В настоящее время распространяемая информация об уровнях угроз не соответствует действительности. Призываем не паниковать, не переходить по сторонним ссылкам и не распространять непроверенную информацию. Следите за сообщениями о воздушных тревогах через официальные каналы и ресурсы уполномоченных органов", – подчеркнули в ЦПД.

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В КГГА также объяснили ситуацию с оповещениями о тревоге. Там отметили, что приложение "Воздушная тревога", вероятно, подверглось вражескому вмешательству.

"Киев Цифровой" и уличная система оповещения работают в штатном режиме и сообщат об опасности в случае ее возникновения. На момент сообщения КГГА воздушной тревоги в Киеве нет. ​Киевлян призывают сохранять спокойствие, не распространять непроверенную информацию и следить за официальными сообщениями", – говорится в сообщении.

Напомним, что в воскресенье, 1 ноября, российский беспилотник атаковал территорию общежития профессионального училища в Козятинской общине в Винницкой области. В результате удара погибли два человека. По уточненной информации, это 13-летняя девочка и женщина, которая умерла в реанимации.

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Как сообщал OBOZ.UA, в течение дня 1 ноября российская оккупационная армия нанесла серию ударов по Черновцам. В результате атаки в областном центре пострадали двое мирных жителей. Также зафиксированы пожар и повреждение административного здания.

В воскресенье, 1 ноября, неизвестные хакеры, вероятно, взломали приложение "Воздушная тревога" в Украине. Было объявлено, в частности, о химической опасности.

Впрочем, в Воздушных силах ВСУ уверяют, что нужно сохранять спокойствие и следить за сообщениями официальных источников. Там отметили, что пользователи приложений могли получить ложные оповещения о радиационной опасности.

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"Внимание! Вероятно, приложение "Повітряна тривога" подверглось вражескому воздействию. Радиационной угрозы нет! Сохраняйте спокойствие, следите за нашими сообщениями на нашем канале!" – говорится в сообщении военных.

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Стоит отметить, что некоторым пользователям соцсетей приходили уведомления от приложения о уличных боях в Киеве или ядерной угрозе со стороны РФ.

Напоминаем, что в воскресенье, 1 ноября, российский беспилотник атаковал территорию общежития профессионального училища в Козятинской общине на Винниччине. В результате удара погибли два человека. По уточненной информации, это 13-летняя девочка и женщина, которая умерла в реанимации.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение дня 1 ноября российская оккупационная армия нанесла серию ударов по Черновцам. В результате атаки в областном центре пострадали два мирных жителя. Также зафиксированы пожар и повреждение административного здания.