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Составляете список покупок на бумаге? Психологи объяснили, что это означает

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read2 мин
icon 3,5 т.
Составляете список покупок на бумаге? Психологи объяснили, что это означает
Люди, которые составляют список покупок от руки, часто предпочитают четкое планирование и предсказуемость. Источник: Unsplash.

Люди, которые составляют список покупок от руки, часто предпочитают четкое планирование и предсказуемость в повседневных делах. Психологи также связывают такую привычку с вниманием к деталям, самостоятельностью и желанием меньше зависеть от цифровых устройств.

Одной из причин является практичность. Об этом пишет польское издание Ofeminin.

В отличие от смартфона, бумажный список не требует зарядки, не прерывается уведомлениями и не заставляет пользователя разблокировать телефон посреди магазина. Поэтому такой вариант может быть удобен для людей, которые ценят простые и проверенные решения.

В то же время сам процесс составления списка может помочь сосредоточиться на предстоящих покупках. Во время записи человек вспоминает, что уже есть дома, продумывает необходимые продукты и может заранее спланировать питание.

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Бумажный список часто выбирают люди, которым нравятся порядок, структура и понятный план действий. Они могут отдавать предпочтение подготовке вместо спонтанных решений и стремиться контролировать повседневные процессы.

Особое значение имеет возможность физически взаимодействовать со списком, а именно вычеркивать уже купленные товары, видеть выполненную часть задачи и складывать листок после завершения покупок. Такие действия могут давать ощущение завершенности и контроля.

При этом любовь к бумажным спискам не обязательно означает негативное отношение к технологиям. Для части людей это просто привычная практика, которая помогает организовать день, уменьшить количество лишних раздражителей и не полагаться исключительно на смартфон.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине в переходный период на полках могут продаваться импортные продукты питания без текста на украинском языке непосредственно на упаковке, но покупатель в любом случае должен бесплатно получить обязательную информацию на государственном языке до покупки — в частности, на ценнике, через QR-код, сайт, приложение или другим доступным способом. По окончании переходного периода товары, уже законно введенные в оборот, не придется сразу убирать из магазинов, их можно будет продавать до истечения установленного срока годности.

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