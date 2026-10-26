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Пять знаков зодиака увидят изменения в своих отношениях и финансовом положении после 26 октября

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read3 мин
5,3 т.
Пять знаков зодиака увидят изменения в своих отношениях и финансовом положении после 26 октября
Илюстрация к гороскопу. Источник: Pixabay

В период, когда Венера находится в Скорпионе, у пяти знаков зодиака произойдут изменения в отношениях или финансовом положении. Следующий месяц будет полон серьезных перемен.

Планета любви помогает нам с большей уверенностью подходить к романтическим отношениям и деньгам. Мы перестали зацикливаться на прошлом и на том, что могло пойти не так. Теперь мы ставим себя на первое место, и Вселенная вознаградит эти перемены щедрым изобилием, пишет Yourtango.

Скорпион

С Венерой в вашем знаке, Скорпион, вы – звезда шоу. Последние несколько лет были для вас хаотичными, поэтому вы будете рады узнать, что удача наконец-то на вашей стороне. От финансового успеха до потенциальных любовных интересов – вы притягиваете все самое лучшее.

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"Это действительно благоприятный период для углубления ваших чувств, для обретения истинной близости, для установления связей", – объяснила астролог Мэй. Но вы также переживаете множество перемен. Есть вероятность, что ваша внешность или люди, которые вас привлекают, полностью изменятся. Просто не забывайте при этом практиковать любовь к себе.

Телец

Готовьтесь, Тельцы! Вы вступаете в эпоху самопознания , и все это ведет к вашей прекрасной романтической истории. С Венерой в Скорпионе ожидайте встречи с кем-то особенным или углубления ваших нынешних отношений. Наконец, вы готовы лицом к лицу встретиться со своими страхами и неуверенностью, и это изменит все.

Однако меняется не только ваша личная жизнь. Ваша карьера и амбиции тоже. "Вы даже можете столкнуться с вопросом, подойдет ли человек, которого вы выбираете, к той жизни, которую вы хотите", – добавила Мэй. На данный момент вам следует выбирать в качестве партнеров только тех людей, которые вас вдохновляют и помогают вам развиваться.

Весы

С переходом Венеры во второй дом ваши финансы, Весы, значительно улучшатся. "Это мощный транзит, когда дело касается ваших финансов, вашего творчества и того, как вы себя проявляете", – объяснила Мэй. Больше не обремененные прошлыми финансовыми препятствиями, вы чувствуете себя увереннее, чем когда-либо.

Сейчас не время действовать осторожно или прятаться в тени. "Проявите инициативу", – посоветовал астролог, – "потому что ваше чувство самовыражения и то, насколько вы цените себя, действительно помогут улучшить ваше финансовое положение".

Лев

Настало твое время блистать, Лев! "Это прекрасный период для твоей домашней и семейной жизни", – сказала Мэй. "Возможно, в твой дом придет женская энергия. Ты можешь принять у себя друзей, что-то переставить, купить мебель".

В любом случае, после нескольких месяцев эмоциональных потрясений в вашу жизнь ворвется мир. А с Плутоном в вашем седьмом доме отношений, ожидайте узнать больше о себе и о том, что вас привлекает. "Обратите внимание на то, что именно вызывает у вас негативные реакции во время этого транзита, – добавил астролог, – чтобы вы смогли вырваться из определенных шаблонов поведения".

Водолей

Уже некоторое время вы чувствуете себя в тупике, как в карьере, так и в жизни в целом. Но это скоро изменится, Водолей. " Готовьтесь к повышениям , к переходу на новый уровень, к успеху, к признанию, к тому, что вас будут замечать", – сказала Мэй.

"Плутон находится в вашем первом доме, и он полностью меняет вас", – продолжила она. "Вы даже можете осознать, что тот образ успеха, к которому вы раньше стремились, совершенно не соответствует тому, кем вы становитесь". Это начало вашей трансформации и освобождения от всего, что вас сдерживало.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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