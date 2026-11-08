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Пять месяцев прятался от людей: на Львовщине поймали кота редкой породы, который сбежал на Прикарпатье. Фото

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read2 мин
162
Пять месяцев прятался от людей: на Львовщине поймали кота редкой породы, который сбежал на Прикарпатье. Фото
Кот Саваж снова дома. Источник: Facebook/Stefa Kosmetyka

Во Львовской области разыскали и поймали кота редкой породы саванна F1 по кличке Саваж. Животное пропало еще 6 июня – кот сорвался с поводка в селе Ямница Ивано-Франковской области, и с тех пор поиски не прекращались.

Почти пять месяцев животное перемещалось по населенным пунктам двух областей. Об этом рассказала владелица кота, зарегистрированная в Facebook как Stefa Kosmetyka.

"Чишки, Бережаны, Звенигород, Виннички, Винники, Гаи… И еще столько сел, городков, полей и незнакомых поворотов. До этой истории многие из этих мест были для меня лишь названиями на карте. Благодаря Саважику я впервые побывала там, увидела их красоту и узнала, какие замечательные люди там живут", – написала она.

Пять месяцев прятался от людей: на Львовщине поймали кота редкой породы, который сбежал на Прикарпатье. Фото

Кот Саваж. Источник: Скриншот видео

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Пять месяцев прятался от людей: на Львовщине поймали кота редкой породы, который сбежал на Прикарпатье. Фото

Кот Саваж. Источник: Facebook/Stefa Kosmetyka

Саважа заметил на Львовщине Александр из села Чишки неподалеку от Львова. В конце концов именно он поймал четвероногого беглеца.

"Саша, я никогда не забуду всего, что ты сделал для нас. Именно он первым увидел Саважа во Львовской области. И с тех пор все это время помогал нам: откликался на просьбы, ездил, искал, переносил ловушки, раскладывал еду, возил нас туда, откуда поступала очередная весть. Снова и снова находил для нас время и силы. А в итоге именно он и поймал Саважика", – рассказала владелица кота. Она также поблагодарила мать Александра Ирину, от которой впервые услышала, что Саважа видели во Львовской области.

Пять месяцев прятался от людей: на Львовщине поймали кота редкой породы, который сбежал на Прикарпатье. Фото

Мужчина, который первым увидел Саважа на Львовщине. Источник: Facebook/Stefa Kosmetyka

Отдельную благодарность женщина выразила спасателям ГСЧС Львовской области, которые присоединились к спасению кота.

"Есть люди, которые творят чудеса своими руками: садятся в машину, едут искать, несут ловушку, оставляют еду, берут трубку и говорят: "Поможем". Именно благодаря таким людям эта история продолжается. Саважик дома. А в моем сердце навсегда останутся все, кто помог ему вернуться. Спасибо вам за него. За спасенную жизнь. За то, что были рядом", – говорится в публикации.

Пять месяцев прятался от людей: на Львовщине поймали кота редкой породы, который сбежал на Прикарпатье. Фото

Спасатели ГСЧС Львовской области присоединились к спасению. Источник: Facebook/Stefa Kosmetyka

Порода саванна F1, к которой относится Саваж, – это гибрид первого поколения, полученный от скрещивания дикого африканского сервала и домашней кошки.

Пять месяцев прятался от людей: на Львовщине поймали кота редкой породы, который сбежал на Прикарпатье. Фото

Скриншот публикации Stefa Kosmetyka в Facebook

Пять месяцев прятался от людей: на Львовщине поймали кота редкой породы, который сбежал на Прикарпатье. Фото

Скриншот публикации Stefa Kosmetyka в Facebook

Как сообщал OBOZ.UA, одесские нацгвардейцы провели операцию по спасению шести котов, оставшихся без хозяев в оккупированных Олешках на Херсонщине. Бойцы пронесли животных более 10 км в специальной клетке под бортом одного из тяжелых бомберов.

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