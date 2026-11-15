Пуансеттии будут красными на Рождество: что нужно сделать в ноябре

Пуансеттии – отличный способ добавить праздничной яркости в ваш дом во время рождественского сезона. Благодаря своим ярко-красным цветам и звездообразной листве эти тропические растения стали неотъемлемой частью каминной полки.

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Пуансеттии имеют репутацию капризных растений, но они могут жить дольше, чем вы думаете. Обычно растение сохраняет яркую окраску в течение шести-восьми недель, поэтому при надлежащем уходе оно будет радовать вас весь праздничный сезон, пишет OBOZ.UA.

Как ухаживать за пуансеттиями в ноябре

Есть лишь одна вещь, которая может быть хуже, чем держать пуансеттию в комнате с неподходящей температурой, – поставить ее там, где есть сквозняки.

Если подвергнуть ее воздействию холодного воздуха, растение испытает шок. Многие ошибаются, украшая крыльцо пуансеттиями, как они делают это с тыквами осенью. Однако ночной воздух охлаждает их и быстро убивает.

Пуансеттии от природы хорошо растут в теплом климате, поэтому держите свои горшки в уютном месте дома. Это может быть ваша гостиная или спальня, где всегда тепло и комфортно.

Где бы вы ни решили разместить пуансеттию, убедитесь, что она не стоит непосредственно рядом с окном или источником тепла. Эксперты советуют поддерживать температуру 15-20°C для оптимального роста.

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Яркий свет, но не прямые солнечные лучи, идеально подходит для предотвращения ожогов листьев. Если вы пытаетесь снова заставить старую пуансеттию покраснеть, ночное освещение тоже имеет значение.

Хороший режим полива будет эффективным, только если ваша пуансеттия находится в подходящем горшке. Стоит приобрести внутренний горшок с дренажными отверстиями или горшок с резервуаром, чтобы растение оставалось влажным.

Если у вас нет такого, слегка поливайте растение, когда почва станет сухой, а горшок будет легким, если его поднять. Дайте воде стечь в раковину, прежде чем возвращать его в горшок.

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