В это время года пуансетии можно купить практически повсюду: и в цветочных магазинах, и в супермаркетах. Но проблема начинается, как только вы выходите из магазина.

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Пуансетия – теплолюбивое растение, и даже кратковременный контакт с холодным воздухом во время транспортировки может ослабить растение и привести к опаданию листьев. Лучше всего защитить его полиэтиленовым пакетом или бумагой перед выходом на улицу и быстро перенести домой, пишет OBOZ.UA.

Кроме того, если вы видите цветы в магазине у входной двери, лучше их не покупать. Они часто подвергаются порывам холодного воздуха, из-за чего могут потерять листья вскоре после того, как вы принесете их домой.

После того как вы принесли растение домой, найдите для него подходящее место. Пуансетия не любит темных углов вдали от окна. Лучше всего поставить ее в светлом месте у окна, но подальше от холодного стекла и сквозняков.

Оптимальная температура для растения составляет 18-22 градуса Цельсия. Это не значит, что его стоит ставить рядом с радиатором. Теплые потоки нагретого воздуха повреждают нежные листья и приводят к более быстрому испарению влаги из почвы.

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Опадение листьев не всегда означает, что вашей пуансеттии нужно больше воды. Причиной может быть как слишком сухая, так и слишком увлажненная почва. Поэтому стоит проверить влажность почвы, прежде чем браться за лейку.

Если вы заметили, что ваша пуансеттия теряет листья, лучше всего проверить влажность почвы и температуру в помещении. Также можно рассмотреть возможность переместить ее, если она стоит слишком близко к радиатору или окну. Быстрая смена места может помочь остановить дальнейшее опадение листьев и улучшить здоровье растения. Однако важно помнить, что растение не успеет вырастить новые, более крупные листья к предстоящим праздникам.

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OBOZ.UA предлагает простые советы, как оживить осыпающуюся пуансеттию.

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