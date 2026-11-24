20 ноября, во Всемирный день ребенка, во Львове во второй раз вручили национальную награду "Семья для каждого ребенка. Better Care Awards". В этом году поступило 515 заявок со всей Украины – на 40% больше, чем в прошлом году. Среди 18 лауреатов и лауреаток – люди, общины, организации и компании со всей Украины, которые меняют к лучшему жизнь детей и семей.

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Мероприятие прошло под патронатом первой леди Украины Елены Зеленской и при участии вице-премьер-министра Украины по гуманитарной политике – министра культуры Украины Татьяны Бережной, министра социальной политики, семьи и единства Дениса Улютина, главы Государственной службы Украины по делам детей Валентины Зозули, главы Координационного центра по развитию семейного воспитания и ухода за детьми Ирины Туляковой, главы Представительства UNICEF в Украине Анн-Клер Дюфе и заместителя председателя Верховной Рады, народного депутата Елены Кондратюк.

Награду учредили в 2025 году, чтобы отметить тех, кто становится семьей для ребенка, поддерживает семьи и внедряет новые подходы к заботе о детях. Их истории – часть реформы системы ухода и поддержки детей, которую Украина реализует в рамках Стратегии обеспечения права каждого ребенка на рост в семейном окружении.

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"Я знаю, что эта деятельность не ради наград. Но наше "спасибо" им все равно нужно. И не только им – всем нам. Так мы демонстрируем, что забота о детях для Украины – безусловная ценность, независимо от тяжелых времен", – сказала Елена Зеленская.

Одну из наград вручили Ларисе Дрильчук, матери-воспитательнице большой приемной семьи из Харьковской области. 18 лет назад она стала приемной мамой троих братьев, а всего в ее семье воспитывались 12 детей. Из-за оккупации семья эвакуировалась, а позже узнала, что их дом разрушен. Сейчас они живут в новом, полностью обустроенном доме, который Фундация Елены Зеленской построила в рамках проекта "Адрес детства".

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"Когда нам пришлось оставить свой дом, я думала только об одном: чтобы все дети были рядом. Для меня эта награда – символ силы каждого, кто принял ребенка в семью и не отпускает его руку даже тогда, когда очень сложно", – говорит Лариса Дрильчук.

Среди лауреатов этого года – общины, которые заботятся о семьях еще до того, как возникает риск разлучения с ребенком, центры, сделавшие реабилитацию доступной рядом с домом, бизнесы, которые годами поддерживают детей и семьи.

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"Будущее Украины зависит от того, в каких условиях растут наши дети, какие ценности они усваивают и какие возможности получают. Поэтому защита прав детей, поддержка семей и создание условий для полноценного развития каждого ребенка являются ключевыми приоритетами гуманитарной политики. Истории нынешних лауреатов показывают, как много мы можем сделать, объединяя усилия государства, общин, бизнеса и гражданского общества. Благодарна каждому, кто своим ежедневным трудом помогает украинским детям расти в любви, заботе и безопасности", – сказала Татьяна Бережная, вице-премьер-министр Украины по гуманитарной политике Украины – министр культуры Украины.

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Лауреатов отметили в четырех номинациях: "Архитекторы заботы" – за лидерство во внедрении реформы, "Сила семьи" – за поддержку семьи как лучшей среды для ребенка, "Послы тепла" – за развитие семейных форм воспитания и усыновления, "Голос перемен" – за общественную поддержку реформы.

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""Родина для каждой дитини. Better Care Awards" – прежде всего о людях, лидерах и лидерках, которые каждый день берут на себя ответственность за детей. Это семьи, чей пример вдохновляет других сделать первый шаг. Это проекты и инициативы, благодаря которым в громадах появляются решения для каждого ребенка: патронат, семейные формы воспитания, реабилитация ребенка рядом с домом, наставник для подростка на пути к самостоятельной жизни. Именно так формируются устойчивые изменения, в центре которых всегда остается ребенок", – отметила Ирина Тулякова, глава Координационного центра по развитию семейного воспитания и ухода за детьми.

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Награду традиционно вручают 20 ноября, во Всемирный день ребенка, который напоминает об общей ответственности государства, общин, бизнеса и каждого из нас за соблюдение прав детей.

"Права детей воплощаются в жизнь через конкретные решения и действия: когда семьи получают поддержку, общины имеют необходимые услуги, а дети могут расти в семейном окружении. ЮНИСЕФ рад поддерживать Украину во внедрении этой важной реформы. Сегодня мы отмечаем тех, кто уже превращает эти принципы в реальные изменения для детей. И важно, чтобы их пример вдохновлял все больше людей присоединяться и действовать – чтобы каждый ребенок мог реализовать свои права, развиваться и иметь будущее, которого он заслуживает", – отметила Анн-Клер Дюфей, глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине. Имена и истории всех лауреатов – на сайте: Методологическую поддержку отбора номинантов обеспечила компания KPMG в Украине.

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Награду "Семья для каждого ребенка. Better Care Awards" учредили в 2025 году как совместную инициативу Координационного центра по развитию семейного воспитания и ухода за детьми, UNICEF, Фундации Елены Зеленской и Центра социальных изменений и поведенческой экономики при поддержке Европейского Союза.

Партнеры нынешней церемонии награждения – компании, инвестирующие в программы поддержки семей с детьми: оператор электронных коммуникаций Киевстар, технологическая компания Lenovo, сеть автозаправочных комплексов WOG, благотворительная организация BGV Charity Fund, ювелирный дом SOVA, сервис подарочных карт Gift Mall. Информационные партнеры – Starlight Media, Рубрика и Громадське радіо.