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"Приняты десятки заявлений": эвакуированным жителям Олешек, потерявшим документы, уже оформляют новые паспорта

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read1 мин
1,1 т.
Эвакуация жителей из Олешек
Как встречали жителей города Олешки. Источник: скриншот ролика

Государственная миграционная служба Украины помогает жителям Олешек, которые эвакуировались с временно оккупированной территории без украинских документов, оформить новые паспорта. По состоянию на воскресенье, 1 ноября, ведомство приняло десятки соответствующих заявлений.

Об этом рассказал министр внутренних дел Иван Выговский. На своей странице в Facebook он поделился видео, отметив, что к процессу встречи и сопровождения эвакуированных мирных жителей Херсонщины присоединились более 300 сотрудников системы МВД.

По словам Выговского, они были рядом на каждом из этапов. "Пограничники обеспечили оформление и одними из первых сказали: "Добро пожаловать в Украину!". Спасатели обустроили палатки, где люди могли согреться и отдохнуть. Полицейские сопровождали колонны автобусов и машин скорой помощи, помогли маломобильным людям уже в больницах. Два грузовика ГСЧС Украины перевезли вещи и животных", – рассказал глава министерства.

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''Приняты десятки заявлений'': эвакуированным жителям Олешек, потерявшим документы, уже оформляют новые паспорта

Мужчина выходит из автобуса. Источник: скриншот ролика

''Приняты десятки заявлений'': эвакуированным жителям Олешек, потерявшим документы, уже оформляют новые паспорта

Пожилая женщина также смогла выехать из населенного пункта, оккупированного российскими войсками. Источник: скриншот ролика

''Приняты десятки заявлений'': эвакуированным жителям Олешек, потерявшим документы, уже оформляют новые паспорта

Медик обнимает эвакуированную женщину. Источник: скриншот ролика

''Приняты десятки заявлений'': эвакуированным жителям Олешек, потерявшим документы, уже оформляют новые паспорта

Жители Олешек забрали с собой своих домашних любимцев. Источник: скриншот ролика

''Приняты десятки заявлений'': эвакуированным жителям Олешек, потерявшим документы, уже оформляют новые паспорта

Жители Олешек забрали с собой домашних любимцев. Источник: скриншот ролика

"В эти минуты сотрудники Государственной миграционной службы оформляют эвакуированным жителям паспорта гражданина Украины. Многие люди потеряли в оккупации все свои документы. Есть и дети, которые получат паспорт впервые.

Уже принято десятки заявлений, делаем все максимально удобно и бесплатно", – заявил Выговский.

''Приняты десятки заявлений'': эвакуированным жителям Олешек, потерявшим документы, уже оформляют новые паспорта

Государственная миграционная служба бесплатно оформляет документы для эвакуированных из Олешек. Источник: скриншот ролика

''Приняты десятки заявлений'': эвакуированным жителям Олешек, потерявшим документы, уже оформляют новые паспорта

По состоянию на 1 ноября оформление новых документов уже началось. Источник: скриншот ролика

''Приняты десятки заявлений'': эвакуированным жителям Олешек, потерявшим документы, уже оформляют новые паспорта

В МВД показали, как люди получают новые документы. Источник: скриншот ролика

''Приняты десятки заявлений'': эвакуированным жителям Олешек, потерявшим документы, уже оформляют новые паспорта

Сотрудница помогает женщине, которая вынужденно покинула свой дом из-за российской войны. Источник: скриншот ролика

''Приняты десятки заявлений'': эвакуированным жителям Олешек, потерявшим документы, уже оформляют новые паспорта

Украинские паспорта, которые удалось сохранить. Источник: скриншот ролика

Жители Олешек получали помощь от подразделений, подчиненных МВД, еще тогда, когда находились в городе.

Нацгвардейцы, пограничники и другие защитники использовали БПЛА, чтобы доставлять продукты на левобережье Херсонской области. "Сегодня эвакуированные жители говорят, что эта помощь позволяла выжить", – отметил министр.

''Приняты десятки заявлений'': эвакуированным жителям Олешек, потерявшим документы, уже оформляют новые паспорта

Полный текст публикации. Источник: скриншот Facebook Ивана Выговского

''Приняты десятки заявлений'': эвакуированным жителям Олешек, потерявшим документы, уже оформляют новые паспорта

Флаг с изображением герба Олешек. Источник: скриншот ролика

Как писал OBOZ.UA:

– Во время так называемого перемирия, объявленного в части населенных пунктов Херсонщины, удалось организовать гуманитарную миссию в оккупированном городе Олешки. Этому способствовало посредничество первой леди США Мелании Трамп. Украинская делегация добралась до населенного пункта 30 октября, чтобы помочь местным жителям и эвакуировать желающих. В тот же день отправились автобусы с людьми, которые решили уехать из Олешек.

– Мирные жители города вернулись на подконтрольную Украине территорию через Россию и Беларусь. Люди пересекли границу в Черниговской области.

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