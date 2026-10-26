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"Приняли как родных": оккупанты, которых вытащили из трубы на Купянщине, рассказали об условиях пребывания в украинском плену. Видео

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read1 мин
1,3 т.
"Приняли как родных": оккупанты, которых вытащили из трубы на Купянщине, рассказали об условиях пребывания в украинском плену. Видео
Перемещение оккупантов, захваченных в плен, по трубе. Источник: Скриншот видео

Защитники Украины из рядов Национальной гвардии захватили более 30 оккупантов в трубе газопровода на Купянщине (Харьковская область) во время операции "Велес". Российские захватчики заявили, что условия их пребывания в плену более чем достойные и их "приняли как родных".

Видео допроса военнопленных, а также кадрами операции поделился 2-й корпус НГУ "Хартия". Ролик был опубликован на YouTube 26 октября.

Комментарии на камеру дала группа из пяти оккупантов. Эти военнослужащие ВС РФ до полномасштабной войны жили в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ленинградской области, Республике Дагестан.

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Они опровергли кремлевскую пропаганду о том, что в украинском плену якобы ужасные условия и бесчеловечное обращение.

"Нас приняли... Если сказать шикарно, то ничего не сказать. Нас накормили, напоили. Дали покурить сигарет. Приняли как родных... Мне помогли дойти, потому что я был ранен, мне было тяжело. На любую просьбу ребята откликались. Я очень благодарен этим людям", – рассказал один из россиян.

"Никто на нас не ругался, не бил", – добавил другой военнопленный.

Также захватчики заявили, что украинские воины прежде всего предложили поесть, общались с ними и успокаивали, а также "дали наконец помыться".

"Приняли как гостей", – сказал один из захватчиков.

В "Хартии" добавили, что в результате операции "Велес" Силы обороны Украины продвинулись на 15 километров под землей, параллельно продолжая активные действия на поверхности.

''Приняли как родных'': оккупанты, которых вытащили из трубы на Купянщине, рассказали об условиях пребывания в украинском плену. Видео

Российский захватчик, взятый в плен нацгвардейцами. Источник: Скриншот ролика

''Приняли как родных'': оккупанты, которых вытащили из трубы на Купянщине, рассказали об условиях пребывания в украинском плену. Видео

Российский захватчик. Источник: Скриншот ролика

''Приняли как родных'': оккупанты, которых вытащили из трубы на Купянщине, рассказали об условиях пребывания в украинском плену. Видео

Российский захватчик. Источник: Скриншот ролика

''Приняли как родных'': оккупанты, которых вытащили из трубы на Купянщине, рассказали об условиях пребывания в украинском плену. Видео

Российский захватчик. Источник: Скриншот ролика

''Приняли как родных'': оккупанты, которых вытащили из трубы на Купянщине, рассказали об условиях пребывания в украинском плену. Видео

Российский захватчик. Источник: Скриншот ролика

Как ранее писал OBOZ.UA, российского военного, которого командование отправило в украинский тыл с флагом РФ для создания пропагандистской картинки "продвижения" оккупационных сил, взяли в плен бойцы 225-го отдельного штурмового полка. Захватчик должен был добраться до села Терсянка Запорожской области, установить триколор и попытаться вернуться, однако его обнаружили украинские защитники.

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