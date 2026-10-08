Частная медицина под давлением: чем неравные правила Программы медицинских гарантий грозят пациентам и инвестициям в Украину

Частные лаборатории могут выполнять больше диагностики для государства за меньшие средства, но действующие правила Программы медицинских гарантий (ПМГ) приводят к обратному процессу. Если не изменить правила, негативные последствия вскоре ощутят не только пациенты, ведь речь идет уже не только о здравоохранении, но и о репутации страны среди инвесторов и европейских партнеров. Об этом говорили на круглом столе "Будущее здравоохранения Украины: вызовы, равные правила и диалог государства и бизнеса".

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Главный тезис дискуссии – в нынешней ситуации страдает не бизнес, а пациент. Именно благодаря частным лабораториям в ПМГ доступ к безвозмездной диагностике впервые получили люди, которые раньше не могли позволить себе частную лабораторию и не шли в государственную через очереди. Если неравные правила сохранятся, эти люди рискуют снова остаться без диагностики.

"Мы не жалуемся на объемы выплат. В социально важных вещах речь идет не о прибыли, а о социальной ответственности и долгосрочной перспективе. Главная идея ПМГ заключалась в том, что деньги идут за пациентом. Но, к сожалению, этот принцип трансформировался и теперь звучит так: деньги идут за пациентом, но только если он избрал государственное или коммунальное учреждение", – заявил заместитель генерального директора "Синево Украина" Николай Скавронский.

Масштаб участия частного сектора иллюстрируют данные Синево: с 2024 года сеть предоставила услуги почти 2 млн. украинцев и выполнила более 10 млн. тестов рыночной стоимостью около 2,5 млрд. грн., а получила от НСЗУ лишь 313 млн. грн. – около 13% рыночной цены.

Отдельная проблема, поднятая участниками, – непрозрачность в признании проделанной работы. По словам Скавронского, НСЗУ не засчитывает более 20% проделанных по направлениям тестов: только за три квартала 2026 года не засчитано около 700 тысяч исследований, которые лаборатория физически выполнила и потратила на них реагенты. При этом новые частные поставщики фактически не могут войти в программу, если раньше не имели контракта.

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Участники подчеркнули, что проблема выходит за пределы медицины и становится вопросом инвестиций и евроинтеграции. Различные правила для заведений в зависимости от формы собственности противоречат принципу равной конкуренции и отпугивают инвесторов, готовых вкладывать в восстановление Украины, потому что делают невозможным долгосрочное планирование.

Как отмечалось на круглом столе, особенность момента в том, что параметры ПМГ на 2027 год еще формируются, то есть подход еще можно изменить. По итогам дискуссии, Торгово-промышленная палата Украины готовит обращение к правительству и инициирует дальнейший диалог с профильными ведомствами.

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Представителей Минздрава, НСЗУ и профильного комитета Верховной Рады на мероприятие приглашали, но они не присоединились.