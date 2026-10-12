''Посвятила жизнь медицине'': во Львове на 110-м году жизни скончалась самая пожилая украинка, бывшая связная УПА

Во Львове на 110-м году жизни скончалась Елена Рыбалко – бывшая связная Украинской повстанческой армии и врач, которая помогала раненым повстанцам. Она пережила Голодомор и посвятила медицине почти всю свою жизнь.

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Женщина скончалась в пятницу, 9 октября. Об этом сообщили во Львовском городском совете.

Что известно о жизни Елены Рыбалко

Елена Рыбалко родилась 2 июня 1917 года в Винницкой области, где получила медицинское образование. Она пережила Голодомор 1932–1933 годов, а в 1946 году переехала во Львов, чтобы посвятить себя врачебному делу.

Ее отец, Кирилл Рыбалко, был воином Украинской Народной Республики и одним из основателей Украинской автокефальной православной церкви. В 1937 году его расстреляла тройка НКВД за деятельность, направленную на возрождение украинской автокефальной церкви. Мать Елены, которая была последней представительницей украинской ветви графов Потоцких, умерла во время Второй мировой войны.

Как врач помогала повстанцам УПА

После переезда во Львов Елену Рыбалко направили на работу во Львовскую область, где она стала главным врачом Пустомытовской районной больницы.

В сложные времена женщина помогала раненым украинским повстанцам и рисковала собственной жизнью ради спасения других. Она проводила операции в укрытиях Украинской повстанческой армии.

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Медицине Елена Кирилловна посвятила почти всю жизнь и вышла на пенсию в 89 лет. Среди её пациентов были известные деятели украинской культуры, науки и церкви, в частности Дмитрий Павлычко, Иван Крипякевич и Иосиф Кладочный.

Когда и где простятся с Еленой Рыбалко

Прощание с Еленой Рыбалко состоится в понедельник, 12 октября, в храме Успения Пресвятой Богородицы на улице Русской во Львове.

Церемония похорон начнётся в 12:00. Похоронят женщину на Яновском кладбище, в семейной усыпальнице.

Как сообщал OBOZ.UA, на 100-м году жизни скончался Зенон Врублевский – подпольщик ОУН, ветеран дивизии "Галичина" и Украинской повстанческой армии. Он пережил плен, сбежал из советского лагеря и после возвращения во Львов присоединился к подполью ОУН.

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