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"Посвятила жизнь медицине": во Львове на 110-м году жизни скончалась самая пожилая украинка, бывшая связная УПА

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 мин
icon 3,1 т.
"Посвятила жизнь медицине": во Львове на 110-м году жизни скончалась самая пожилая украинка, бывшая связная УПА
Женщина скончалась в пятницу, 9 октября

Во Львове на 110-м году жизни скончалась Елена Рыбалко – бывшая связная Украинской повстанческой армии и врач, которая помогала раненым повстанцам. Она пережила Голодомор и посвятила медицине почти всю свою жизнь.

Женщина скончалась в пятницу, 9 октября. Об этом сообщили во Львовском городском совете.

Что известно о жизни Елены Рыбалко

Елена Рыбалко родилась 2 июня 1917 года в Винницкой области, где получила медицинское образование. Она пережила Голодомор 1932–1933 годов, а в 1946 году переехала во Львов, чтобы посвятить себя врачебному делу.

Ее отец, Кирилл Рыбалко, был воином Украинской Народной Республики и одним из основателей Украинской автокефальной православной церкви. В 1937 году его расстреляла тройка НКВД за деятельность, направленную на возрождение украинской автокефальной церкви. Мать Елены, которая была последней представительницей украинской ветви графов Потоцких, умерла во время Второй мировой войны.

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''Посвятила жизнь медицине'': во Львове на 110-м году жизни скончалась самая пожилая украинка, бывшая связная УПА

Елена Рыбалко. Источник: city-adm.lviv.ua

Как врач помогала повстанцам УПА

После переезда во Львов Елену Рыбалко направили на работу во Львовскую область, где она стала главным врачом Пустомытовской районной больницы.

В сложные времена женщина помогала раненым украинским повстанцам и рисковала собственной жизнью ради спасения других. Она проводила операции в укрытиях Украинской повстанческой армии.

Медицине Елена Кирилловна посвятила почти всю жизнь и вышла на пенсию в 89 лет. Среди её пациентов были известные деятели украинской культуры, науки и церкви, в частности Дмитрий Павлычко, Иван Крипякевич и Иосиф Кладочный.

Когда и где простятся с Еленой Рыбалко

Прощание с Еленой Рыбалко состоится в понедельник, 12 октября, в храме Успения Пресвятой Богородицы на улице Русской во Львове.

Церемония похорон начнётся в 12:00. Похоронят женщину на Яновском кладбище, в семейной усыпальнице.

Как сообщал OBOZ.UA, на 100-м году жизни скончался Зенон Врублевский – подпольщик ОУН, ветеран дивизии "Галичина" и Украинской повстанческой армии. Он пережил плен, сбежал из советского лагеря и после возвращения во Львов присоединился к подполью ОУН.

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