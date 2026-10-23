Будут прикрывать воздушное пространство Киева: Порошенко передал военным пять комплексов ''Ай-Петри'' для защиты столицы

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Когда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаВ Украину из российского плена вернули 270 человек: пятерых из них считали погибшими во время теракта в Еленовке. Фото, видеоВ Украину из российского плена вернули 270 человек: пятерых из них считали погибшими во время теракта в Еленовке. Фото, видеокраинцев предупредили о резком росте цен на бензинУкраинцев предупредили о резком росте цен на бензин: к чему "готовятся" АЗСПутин"Уходи в отставку, старый уже": Путин заговорил об уважении и равенстве и стал посмешищем в сетиСеть LaserVille вошла в Книгу рекордов УкраиныСеть LaserVille вошла в Книгу рекордов УкраиныЧетыре знака зодиака наконец-то выходят из эры безденежья: деньги будут приходить к вам самиЧетыре знака зодиака наконец-то выходят из эры безденежья: деньги будут приходить к вам самиФильм "Следы", который Украина отправила на "Оскар", показали в Париже, Берлине и Киеве: команда отправляется в тур по СШАФильм "Следы", который Украина отправила на "Оскар", показали в Париже, Берлине и Киеве: команда отправляется в тур по СШАДональд Трамп и Владимир Путин, архивное фото"Не новая Ялта": в Кремле сделали заявление о встрече Путина с Трампом и Си Цзиньпином и упомянули Украину"Торговая политика ЕС не должна наказывать Украину": евродепутат призвала пересмотреть квоты и CBAM"Торговая политика ЕС не должна наказывать Украину": евродепутат призвала пересмотреть квоты и CBAMОтключения света в Киеве в начале октября 2025 годаТрое суток без света и воды: сколько денег нужно украинцам, чтобы пережить блэкаут

Будут прикрывать воздушное пространство Киева: Порошенко передал военным пять комплексов "Ай-Петри" для защиты столицы

Глеб ИвановГлеб Иванов
Time to read2 мин
180
Будут прикрывать воздушное пространство Киева: Порошенко передал военным пять комплексов "Ай-Петри" для защиты столицы
Порошенко передал военным пять "Ай-Петри" для защиты Киева. Источник: eurosolidarity.org

Петр Порошенко передал военным пять комплексов ПДТР "Ай-Петри", которые должны усилить защиту столицы от воздушных атак врага. Комплексы изготовлены за счет субвенции города Киева.

Об этом Порошенко сообщил в соцсетях.

"Сегодня передаем руководству Сухопутных войск и другим подразделениям пять комплексов, изготовленных за счет субвенции города Киева. Благодарю киевскую громаду и Киевский городской совет за такое взаимодействие. Все они будут прикрывать воздушное пространство столицы", – написал Петр Порошенко.

Будут прикрывать воздушное пространство Киева: Порошенко передал военным пять комплексов ''Ай-Петри'' для защиты столицы

Порошенко передал военным пять комплексов "Ай-Петри". Источник: eurosolidarity.org

Читайте также
Мария ШевчукМария Шевчук
2,9 т.
"Мамы больше нет – ее убила российская ракета": La Repubblica рассказала историю 11-летнего Романа Олексіва, пережившего удар РФ по Виннице
2,9 т.
"Мамы больше нет – ее убила российская ракета": La Repubblica рассказала историю 11-летнего Романа Олексіва, пережившего удар РФ по Виннице
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
2,4 т.
Не каждая хризантема переживет зиму: как выбрать морозостойкую
2,4 т.
Не каждая хризантема переживет зиму: как выбрать морозостойкую
Анна ЯкубецАнна Якубец
2,3 т.
Украина вернула еще семерых гражданских: среди них – 90-летняя женщина. Фото и видео
2,3 т.
Украина вернула еще семерых гражданских: среди них – 90-летняя женщина. Фото и видео

"С конца сентября – начала октября враг применяет новую тактику, к которой Украина оказалась не совсем готова. Технологическое преимущество над российским агрессором нам всегда обеспечивали Вооруженные Силы, наша оборонная промышленность и помощь партнеров. Теперь враг массово применяет реактивные "Шахеды" и новые многоканальные антенны "Комета". Они значительно усложняют работу наших средств РЭБ и ПДТР", – констатирует Порошенко.

"Это требует концентрации усилий, постоянной модернизации и совершенствования технологий, заставляет нас переходить на работу в три смены, перемещать производство, в частности в подземные цеха. Модернизируем не только средства противодействия технической разведке, но и радиоэлектронную разведку: пеленгаторы, новые высокочастотные усилители и излучатели. При правильном применении они прерывают сетевую связь и ослепляют средства атаки", – объясняет Порошенко.

Будут прикрывать воздушное пространство Киева: Порошенко передал военным пять комплексов ''Ай-Петри'' для защиты столицы

Порошенко передал пять комплексов "Ай-Петри" для защиты Киева. Источник: eurosolidarity.org

"Оборона должна быть современной, технологичной, многоуровневой: радиолокационное поле, акустические маяки, дроны-перехватчики, ракеты. Делаем для этого все, что можем", – написал пятый президент.

Модернизированный комплекс "Ай-Петри" в начале сентября впервые показали участникам крупнейшей в Центральной и Восточной Европе выставки безопасности и оборонных технологий MSPO 2026 в польском городе Кельце. Впрочем, на вооружении Сил обороны Украины он стоит уже несколько лет. Как сообщило польское специализированное издание Milmag, на линии фронта сейчас работают более трех сотен комплексов.

Будут прикрывать воздушное пространство Киева: Порошенко передал военным пять комплексов ''Ай-Петри'' для защиты столицы

Модернизированный комплекс "Ай-Петри" впервые показали участникам выставки MSPO 2026 в городе Кельце. Источник: eurosolidarity.org

Как рассказали производители "Ай-Петрі" на выставке MSPO 2026, украинская система – не просто решение для РЭБ, это система киберзащиты и распознавания, предназначенная для выявления угроз, связанных с разведкой противника, и противодействия им. Программное обеспечение комплекса содержит элементы, использующие алгоритмы машинного обучения, которые постоянно обновляются по мере изменения условий на поле боя и эволюции угроз.

После обнаружения и идентификации цели система может автоматически отслеживать ее, а в зависимости от типа цели и ситуации – создавать помехи сигналу управления, передаче видео и сигналу спутниковой навигации GPS GNSS или GŁONASS. Система создает помехи для целей на расстоянии от 20 до 30 км, в зависимости от местности, в радиодиапазонах от 300 до 6000 МГц.

Будут прикрывать воздушное пространство Киева: Порошенко передал военным пять комплексов ''Ай-Петри'' для защиты столицы

Комплексы "Ай-Петрі"

Система постоянно совершенствуется в реальных боевых условиях. Это не статичное решение – оно разработано таким образом, чтобы развиваться вместе с изменением поля боя. Есть стационарный и мобильный вариант – пикап, перевозимый на автомобиле. Комплект разворачивают два солдата, и он готов к работе за 10 минут.

Сейчас систему также внедряют для защиты объектов критической инфраструктуры в Украине. Производитель выполняет контракты для Министерства обороны Украины, а программу частично поддерживают партнеры из стран НАТО. Проект "Ай-Петри" стартовал осенью 2023 года благодаря частным инвестициям Петра Порошенко, который вложил в разработку и производство более 200 миллионов гривен.

Похожие темы
Помощь ВСУПартия "Европейская солидарность"Петр ПорошенкоПетр Порошенко
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники