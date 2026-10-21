Прифронтовые больницы Украины получат 38 портативных УЗИ-систем Lumify от Philips

Фонд "Филипс" ( Philips Foundation) – независимая организация, целью которой является обеспечение доступа к качественной медицинской помощи для населения в кризисных регионах, – компания Philips и Гуманитарный фонд Сергея Притулы объявляют о новом этапе масштабной поддержки украинской медицины. В рамках совместной инициативы 19 больниц в прифронтовых областях Украины получат инновационные портативные ультразвуковые системы Philips Lumify.

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Эта передача существенно повысит уровень экстренной диагностики как непосредственно в приемных отделениях и операционных, так и во время выездов мобильных медицинских бригад в отдаленные населенные пункты.

"Современная медицина катастроф требует максимальной мобильности. Ультразвуковая диагностическая система Lumify превращает любой планшет или смартфон в мощный диагностический центр. Для нас важно, чтобы украинские врачи на передовой и в прифронтовых регионах имели доступ к инструментам для точной диагностики там, где это необходимо, которые будут работать в экстремальных ситуациях и помогут спасти как можно больше жизней" – комментирует Дмитрий Борзаница, руководитель направления медицинских систем Philips Украина.

Чем особенна система Philips Lumify?

Philips Lumify относится к классу систем POCUS (Point-of-Care Ultrasound) и полностью меняет подход к оказанию неотложной помощи. Вместо громоздкого стационарного оборудования врачи получают ультракомпактное решение: высокотехнологичный датчик подключается непосредственно к смартфону или планшету, мгновенно превращая его в ультразвуковой сканер экспертного уровня.

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Основные преимущества системы для прифронтовых госпиталей и бригад скорой медицинской помощи:

Мобильность: от машины скорой помощи до полевых условий или операционной – система работает везде, где требуется немедленная диагностика.

от машины скорой помощи до полевых условий или операционной – система работает везде, где требуется немедленная диагностика. Скорость в критических ситуациях: простая навигация, автоматические настройки и удобство использования позволяют врачу за считанные секунды получить качественное изображение для оценки внутренних повреждений, травм или кровотечений.

простая навигация, автоматические настройки и удобство использования позволяют врачу за считанные секунды получить качественное изображение для оценки внутренних повреждений, травм или кровотечений. Надежность: Lumify сконструирована таким образом, чтобы выдерживать значительные перепады температур при работе в сложных условиях, а также удары и падения, что делает эту систему одной из самых надежных в своем классе.

Телемедицина: платформа Lumify поддерживает интегрированную систему телемедицины, позволяющую передавать изображения в режиме реального времени другим специалистам для оперативной консультации непосредственно во время осмотра.

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"Для пациентов с политравмой или минно-взрывными ранениями фактор "золотого часа" имеет решающее значение – это первый час после травмы, когда быстрая и точная диагностика является залогом дальнейшего эффективного лечения. Конечно, портативный сканер не заменит стационарную систему, но он чрезвычайно эффективен в полевых условиях и во время эвакуации. Lumify позволяет не терять драгоценные минуты: мы подключаем датчик к планшету прямо в машине скорой помощи или во время первичного осмотра и мгновенно проводим FAST-протокол для выявления внутренних кровотечений", – комментирует Виталий Горбасев, медицинский директор и врач-хирург Глуховской городской больницы.

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Поставка 19 комплектов Lumify, каждый из которых содержит 2 разных УЗИ-датчика, способных работать параллельно как независимые УЗИ-системы, является продолжением длительного и последовательного сотрудничества Philips, Philips Foundation и Гуманитарного фонда Сергея Притулы. Всего за время совместной работы в поддержку украинских медицинских учреждений и мобильных медицинских миссий было передано уже 88 единиц передового медицинского оборудования, а именно:

45 аппаратов УЗИ;

29 медицинских планшетов;

9 мониторов-дефибрилляторов HeartStart Intrepid;

4 электрокардиографа;

ультразвуковую диагностическую систему EPIQ Elite;

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"Надежное партнерство – это то, что позволяет украинской медицинской системе выдерживать натиск уже более четырех лет с начала полномасштабного вторжения. Сотрудничество с Philips и Philips Foundation стало примером системной и глубокой поддержки. Новая партия из 38 портативных УЗИ-систем Lumify – это, в первую очередь, мобильность наших врачей и спасенные жизни гражданских лиц и военных", – Марина Петриченко, директор Гуманитарного фонда Сергея Притулы.