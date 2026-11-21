В субботу, 21 ноября 2026 года, Луна в Овне поможет вам быстро сделать покупки и навести порядок. Все получится, но потом придет время расслабиться. День пройдет успешно, но лучше избегать разговоров с людьми, которые постоянно придираются ко всему. Стоит поддерживать хорошую атмосферу. Луна в Овне может напомнить о различных событиях или предложениях, которые стоит рассмотреть.

Видео дня

Давайте сосредоточимся на том, что нам нравится, и не будем беспокоиться ни о чем заранее. Это также идеальный день для неспешного шопинга, общения и, прежде всего, свиданий, пишет Vogue.

Овен

Вы будете надежны и быстро решите проблемы, которые другим кажутся сложными. Только будьте осторожны с покупками, так как можете потратить слишком много денег на удовольствия. Несмотря на это, соединение Луны с собой советует вам инвестировать в себя. Свидания будут довольно приятными, но кто-то из вашего прошлого может внезапно появиться снова. Остерегайтесь сплетен.

Телец

Все будут планировать мероприятия, но вы можете чувствовать сонливость и нежелание пробовать что-то новое. Поведение некоторых окружающих может показаться грубым. Выпейте кофе и перестаньте беспокоиться о каждом услышанном мнении. Доверьтесь своей интуиции, и вы избежите стрессовых ситуаций. Если можете, займитесь хобби или спортом. Отдохните, и ваш оптимизм вернется, и ваш субботний вечер все-таки пройдет на ура.

Близнецы

Вы решите быть независимыми и избегать негативных влияний. Не воспринимайте все слишком серьезно сегодня, иначе вы будете излишне нервничать. Несмотря на это, вас ждут довольно неожиданные социальные мероприятия, и вам понадобится дать кому-нибудь совет. Сделайте то, что необходимо, а затем займитесь хобби или прогуляйтесь. Пусть другие живут своей жизнью, а вы наслаждайтесь выходными.

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Рак

С раннего утра ваше внимание привлекут различные загадочные события. Вы удивитесь, как мало знаете о самых близких вам людях. Однако люди не всегда готовы делиться всем, и вы можете обнаружить, что задаете им сложные вопросы, движимые эмоциями. Отпустите странные мысли и расслабьтесь. Хорошая книга или фильм помогут вам отдохнуть. Днем атмосфера станет намного спокойнее, и хорошие новости от друзей поднимут вам настроение.

Лев

Вам понравится встречаться с друзьями. Не стесняйтесь обсуждать свои планы на ближайшие недели, особенно касающиеся поездок и мероприятий. Ваши предложения будут самыми интересными, поскольку вы предложите простые, недорогие и эффективные решения. Ваше свидание также будет невероятно привлекательным, только будьте осторожны с любопытными знакомыми. Возможно, вы обнаружите, что выбрали настолько популярное место, что оно не подходит для встречи вдвоем.

Главные истории дня

Дева

Меркурий в секстиле наделит вас смелостью и богатым воображением. Вы немедленно решитесь воплотить в жизнь любую безумную идею, особенно касающуюся путешествий или хобби. Сегодня Девы могут немного разгуляться, и ваши шутки найдут отклик у окружающих. Хвалите других, и вы подбодрите застенчивого человека. Во второй половине дня выделите время для отдыха и расслабления.

Весы

Венера в соединении принесет вам успех в любви и в дружеских отношениях. Не упускайте возможности познакомиться с приятным человеком. Вы найдете наилучшее облегчение во время интересной беседы. Старая проблема внезапно предстанет в новом свете. Это может быть неожиданно и одновременно поучительно, но вы обретете большую уверенность в себе. Послеобеденное время благоприятно для заботы о своем комфорте, красоте и домашних делах. Вы будете в хорошем настроении, и окружающие будут больше ценить ваши старания.

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Скорпион

Вы будете любопытны, особенно в вопросах, касающихся денег. Пересмотрите свои предыдущие решения и, если необходимо, измените свой план действий. Просто избегайте осуждения других, так как они могут спровоцировать вас на высказывание, о котором вы позже пожалеете. Но ко второй половине дня ваши обязанности закончатся. Посмотрите хороший фильм и настройтесь на оптимистичный лад. Сегодня в любви возможны странные совпадения; не путайте место и время встречи.

Стрелец

Луна в тригоне придаст вам сил. Некоторые ваши идеи могут показаться немного безумными, но вы сможете воплотить их в жизнь в будущем. Однако, если сегодня вы занимаетесь чем-то важным, сосредоточьтесь. Также стоит внимательно прислушаться к тому, что говорят другие, потому что сегодня вы можете узнать различные секреты. Вы лучше поймете мотивы собеседника и сделаете мудрые выводы. Вам также повезет в любви, и ваше свидание будет успешным.

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Козерог

Учитесь на чужих проблемах и избегайте рисков. Квадрат Луны побуждает вас изменить стратегию. Сегодня у вас появятся блестящие идеи, а Меркурий в секстиле даст вам силы для их реализации. Однако, если вы почувствуете, что вам нужно больше покоя и уединения, доверьтесь себе. День также благоприятен для заботы о своем здоровье и физической форме, но не переусердствуйте с диетами или изнурительными тренировками. Будьте добры к себе, и у вас будет приятный день.

Водолей

Всю субботу вы будете общительны и оптимистичны. Вас будет интересовать все, но во второй половине дня вы также сосредоточитесь на финансах. Несмотря на выходной, вы сможете уделить внимание своему бюджету и лучше спланировать расходы на ближайшие дни. Если вы сегодня совершаете крупную покупку в интернете, поищите выгодные предложения. А затем отправляйтесь в бассейн или на прогулку, ведь немного больше физической активности пойдет вам на пользу.

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Рыбы

Тригон Луны побудит вас к общению с друзьями. Вы будете задаваться вопросами о причинах различных событий, стремясь лучше понимать людей. Это может стать отличным источником вдохновения для совершенно новых идей. Однако дома не стоит обременять себя слишком большим количеством обязанностей. Сегодня у вас может не хватить сил на большой пикник или тщательную уборку. Отправляйтесь на прогулку, займитесь спортом или йогой. Физические упражнения пойдут вам на пользу, а суббота – время для небольшого веселья.

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