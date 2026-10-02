Пережил плен и советские лагеря: на 100-м году жизни скончался ветеран "Галичины" и УПА Зенон Врублевский. Фото

На 100-м году жизни скончался Зенон Врублевский — подпольщик ОУН, ветеран дивизии "Галичина" и Украинской повстанческой армии. Он пережил плен, сбежал из советского лагеря и после возвращения во Львов присоединился к подполью ОУН.

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О смерти Врублевского сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что прощание с ветераном состоится 3 октября.

Зенон Врублевский родился 17 марта 1927 года во Львове. В сентябре 1939 года он учился в частной школе имени Тараса Шевченко и наблюдал за приходом в город советской власти.

Не достигнув 17 лет, Врублевский тайно от родителей вступил в дивизию "Галичина". Он прошел военную подготовку, был участником боевой группы Байерсдорфа и личным водителем полковника Армии УНР Ивана Ремболовича.

Во время боев под Бродами Врублевский попал в плен. Его вывезли в лагеря на Урале, откуда в 1946 году он сбежал. После возвращения во Львов он наладил связи с подпольем ОУН.

В 1947 году советские власти арестовали Врублевского и приговорили его к 25 годам заключения. Наказание он отбывал в Свердловске, Кемерово и Воркуте. После освобождения в 1958 году он вернулся во Львов только в 1960-м.

В 2025 году Врублевского официально реабилитировали как жертву политических репрессий коммунистического режима и признали борцом за независимость Украины.

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Максим Козицкий, сообщая о смерти Врублевского, отметил, что тот боролся за Украину в то время, когда за саму мысль о её независимости можно было заплатить свободой или жизнью.

"Благодарю всех дивизионцев — тех, кому суждено было увидеть независимую Украину, и тех, кто отдал за нее самое ценное. Светлая память Зенону Врублевскому. Искренние соболезнования родным и близким", — написал глава Львовской ОГА.

Прощание с Зеноном Врублевским состоится во Львове 3 октября:

• 14:45 – погребальная служба в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла;

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• 15:25 – общегородская церемония прощания перед Ратушей;

• 15:45 – захоронение на участке №83 Лычаковского кладбища.

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