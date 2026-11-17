Религиозная община Святых первоверховных апостолов Петра и Павла села Богодуховка Черкасской области приняла решение о присоединении к Православной церкви Украины. Это решение прихожане поддержали единогласно во время собрания, в котором приняли участие 72 человека.

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О результатах голосования сообщила Черкасская епархия ПЦУ на своей странице в Facebook. Там отметили, что все присутствующие проголосовали за изменение церковного подчинения, а голосов против или воздержавшихся не было.

Во время приходского собрания участники поддержали выход общины из состава Черкасской епархии Украинской православной церкви и вхождение в Черкасскую епархию ПЦУ.

Речь идет об изменении подчинения в канонических и организационных вопросах. Таким образом, община Богодуховки выразила общую позицию относительно дальнейшей церковной жизни в составе Православной церкви Украины.

Оформление решения

Помимо изменения церковного подчинения, прихожане единогласно поддержали необходимые юридические изменения. В частности, речь идет о:

обновлении наименования религиозной общины;

изменении юридического адреса;

принятии Устава в новой редакции;

проведении соответствующих регистрационных действий.

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Следующим этапом станет юридическое оформление принятых решений. После завершения необходимых процедур община продолжит приходскую жизнь в составе Черкасской епархии ПЦУ.

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