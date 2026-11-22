Для домашней подкормки орхидеи понадобятся примерно 500 г луковой шелухи и 2 литра воды. Из них готовят настой, которым поливают растение в период активного роста.

Видео дня

Для настоя подходит шелуха как белого, так и красного лука, пишет Wprost. Во внешних слоях луковицы содержатся флавоноиды, в частности кверцетин, соединения серы, а также калий и фосфор.

Как приготовить настой из луковой шелухи

Возьмите сухие внешние слои здоровых луковиц. Выбирайте чистую шелуху, без остатков земли. Положите ее в большую банку или кастрюлю и залейте горячей водой. Кипяток для этого рецепта не нужен.

Накройте емкость и оставьте на 12-24 часа. За это время часть соединений из шелухи перейдет в воду, и жидкость приобретет желто-янтарный цвет. Затем тщательно процедите настой, чтобы в нем не осталось мелких кусочков.

Лучше всего использовать настой свежим. Если после полива часть жидкости осталась, поставьте ее в холодильник и используйте в течение нескольких дней. Хранить настой дольше примерно пяти дней не стоит.

Как поливать орхидею настоем

Налейте процеженный настой в емкость и поставьте в нее горшок с орхидеей примерно на 10-15 минут. Затем выньте горшок и дайте лишней жидкости полностью стечь.

РЕКЛАМА

С весны до осени, когда орхидея активно растет, такой полив можно проводить раз в 2-3 недели. Между подкормками поливайте растение обычной водой и наблюдайте, как оно реагирует на настой. Зимой, когда рост замедляется, поливайте и подкармливайте реже.

Настоем также можно слегка опрыскать листья, лучше всего утром. Следите, чтобы жидкость не оставалась в пазухах листьев: там влага способствует загниванию.

Что еще нужно орхидее

Настой луковой шелухи дополняет уход и не заменяет специальное удобрение для орхидей. Для фаленопсисов важно и место: им подходит яркий рассеянный свет, который обычно дают восточные и западные подоконники.

Главные истории дня

Подкармливая орхидею минеральным удобрением, учитывайте состояние корней. Американское общество орхидей объясняет, что избыток минеральных солей в субстрате может повредить корни. Среди признаков такого повреждения – отмершие кончики корней, побурение корней и солевой налет на поверхности субстрата. Чтобы вымывать накопившиеся соли, общество советует промывать субстрат чистой водой не реже раза в месяц.

Также OBOZ.UA писал, почему орхидеям зимой нужно определенное место в комнате.