Проходят обследования: появились подробности о состоянии украинцев, эвакуированных из Олешек

Украинцы, которых эвакуировали из временно оккупированных Олешек и вернули на подконтрольную Украине территорию, находятся под медицинским наблюдением. Их разместили в нескольких больницах, где проводят необходимые обследования и при необходимости переводят в другие медицинские учреждения.

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У некоторых людей выявили серьезные проблемы со здоровьем, а одному из эвакуированных понадобилась помощь реанимации. Об этом медиа сообщила представитель омбудсмена Ольга Алтунина.

Эвакуированных из Олешек разместили в нескольких больницах

По словам Ольги Алтуниной, украинцы, вернувшиеся из Олешек, находятся под медицинским наблюдением. Их разместили в нескольких больницах, где проводят обследования и определяют дальнейшую потребность в лечении.

Некоторых пациентов при необходимости переводят в другие медицинские учреждения.

Одного из эвакуированных госпитализировали в реанимацию

У части вернувшихся жителей выявили серьезные проблемы со здоровьем. Одного мужчину из-за резкого повышения артериального давления госпитализировали в реанимацию. Сейчас его состояние уже стабилизировали.

Еще одному мужчине, у которого неправильно сросся перелом, планируют провести операцию.

Украинцам необходимы психологическая помощь и лечение зрения

Помимо медицинских обследований, эвакуированным необходимы психологическая поддержка, проверка зрения и стоматологическое лечение.

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Как отметила Алтунина, из-за длительного пребывания без электроэнергии у многих людей ухудшилось зрение. Партнеры уже готовы обеспечить очками тех, кому они понадобятся.

Что предшествовало

В Херсонской области при содействии первой леди США Мелании Трамп состоялась гуманитарная операция по эвакуации гражданского населения из Олешек.

Для проведения эвакуации людей был объявлен локальный режим прекращения огня, который начался в 3:00 27 октября и продолжался до 22:59 1 ноября 2026 года (всего 54 часа тишины).

Главные истории дня

Украина неукоснительно соблюдала режим тишины.

Напомним, в захваченных с первых дней полномасштабного вторжения Олешках российские захватчики создали гуманитарную катастрофу: туда не завозили продукты и медикаменты, а дороги к населенному пункту были густо заминированы, что лишало людей возможности самостоятельно покинуть город.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне,1 ноября, эвакуированные из Олешек люди прибыли в Украину. Ехать им пришлось через территорию РФ и Беларуси. Подробности операции по спасению раскрыл президент Украины Владимир Зеленский.