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Представитель оркестра Нацгвардии написал 73 песни в плену: патриотические, как гимн Украины. Видео

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read1 мин
1,2 т.
Представитель оркестра Нацгвардии написал 73 песни в плену: патриотические, как гимн Украины. Видео
Бывший сокамерник нацгвардейца после освобождения из плена. Источник: Скриншот

Представитель оркестра Национальной гвардии Украины, который находится в российском плену, уже написал 73 песни. Военный создает патриотические композиции и повторяет их, чтобы не забыть, ведь его до сих пор не обменяли.

Об этом рассказал бывший сокамерник нацгвардейца. По его словам, они находились в одной камере, а военный уже создал десятки песен, которые планирует спеть после освобождения.

"Вместе со мной в одной камере сидел представитель оркестра Нацгвардии. Его тоже не меняют. Он уже написал 73 песни. Поет их для себя, чтобы не забыть. Такие немного похожие на гимн Украины, патриотические. Я их, к сожалению, не помню. Когда он вернется, планирует их спеть. Это очень талантливый человек, но вы видите...", – рассказал бывший сокамерник военного.

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По его словам, нацгвардеец хранит свои произведения в памяти, постоянно повторяя их слова и мелодии. После возвращения домой он хочет исполнить композиции, написанные в плену.

Обмен пленными

Как сообщал OBOZ.UA в пятницу, 23 октября, из российского плена вернулись 270 украинских воинов. Это был первый обмен военнопленными после 24 августа 2026 года.

В то же время представитель оркестра Национальной гвардии, о котором рассказал его бывший сокамерник, до сих пор остается в плену.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что 21 октября нынешнего года Россия освободила из плена 74-летнего гражданина США Стивена Хаббарда, которого оккупанты похитили из его дома в Украине 2 апреля 2022 года во временно оккупированном Изюме Харьковской области и приговорили к шести годам заключения. В российском плену американец подвергался пыткам со стороны оккупантов – его морили голодом, били палками, дубинками и ногами, электрошокером, натравливали на него собак, заставляли ползать по коридорам.

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