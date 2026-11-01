Правнук воина УПА и Герой Украины: каким был путь Дмитрия ''Да Винчи'' Коцюбайло

1 ноября 1995 года родился Дмитрий Коцюбайло, известный под позывным "Да Винчи", – командир батальона "Волки Да Винчи" и Герой Украины. Правнук воина Украинской повстанческой армии посвятил жизнь борьбе за независимость государства: сначала защищал участников Революции достоинства, а затем добровольцем отправился на фронт.

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В 2026 году защитнику исполнился бы 31 год, однако его жизнь оборвалась во время боев за Бахмут 7 марта 2023 года, сообщает медиа. За годы службы Коцюбайло прошел путь от добровольца до командира штурмового подразделения, участвовал в боях на самых горячих направлениях и стал одним из самых известных украинских военных.

От Майдана до фронта: как начинался боевой путь "Да Винчи"

Когда в конце 2013 года в Украине началась Революция достоинства, Дмитру Коцюбайло было всего 18 лет. Он присоединился к протестному движению, а позже стал участником "Правого сектора". Вместе с единомышленниками парень защищал митингующих от нападений силовиков.

После начала российской агрессии на востоке Украины Дмитро решил стать добровольцем и отправился на Донбасс. Он присоединился к 67-му штурмовому батальону Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор". Именно тогда боец получил позывной "Да Винчи" – за то, что хорошо рисовал.

В 2014 году Коцюбайло участвовал в боях за Донецкий аэропорт, где получил тяжелое ранение. После трехмесячного лечения и реабилитации он вернулся на фронт. Позже Дмитро собственноручно обустроил базу добровольцев в Авдеевке.

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"Волки Да Винчи": от роты до отдельного батальона

Командиры заметили организаторские способности молодого бойца и постепенно поручали ему более ответственные задания. Сначала он возглавил взвод, а затем – роту. Подразделение получило название "Волки Да Винчи", а его символом стала стая волков.

"Три волка на эмблеме нашей роты – символ того, что все мы держимся вместе. Это, образно говоря, стая, которая идет к победе", – объяснял Коцюбайло в разговоре с медиа "Високий Замок".

Главные истории дня

В 2016 году Дмитрия назначили командиром 1-го отдельного штурмового батальона Добровольческого украинского корпуса. Его бойцы выполняли задачи вблизи Карловки, Песков, Авдеевки и Савур-Могилы. Коцюбайло лично планировал операции и уделял внимание сохранению личного состава. Также он одним из первых в своем подразделении оценил возможности разведывательных беспилотников.

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В 2017 году военный получил награду "Народный Герой Украины". А в декабре 2021-го президент Владимир Зеленский присвоил ему звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда". Коцюбайло стал первым добровольцем, которого удостоили этого звания при жизни.

Как Дмитрий Коцюбайло встретил полномасштабное вторжение

24 февраля 2022 года подразделение "Да Винчи" находилось на позициях возле Счастья в Луганской области. После начала полномасштабного вторжения его бойцы продолжили выполнять боевые задачи, а впоследствии подразделение вошло в состав 67-й отдельной механизированной бригады.

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Рота "Вовки Да Винчи" стала 1-м отдельным штурмовым батальоном бригады. Под командованием Коцюбайло военные воевали на Луганском, Харьковском и Донецком направлениях. В частности, они участвовали в Балаклейской операции и освобождении Купянска-Узлового.

Семья и близкие "Да Винчи"

Дмитрий родился в селе Заднистрянское Ивано-Франковской области в семье Ивана и Оксаны Коцюбайло. Он был одним из шести детей. Его прадед воевал в рядах Украинской повстанческой армии против советской власти, и Дмитрий продолжил борьбу за независимость Украины уже в современной войне.

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Важным человеком в жизни военного была Алина Михайлова – руководительница медицинской службы "Ульф" 1-го отдельного штурмового батальона. Они вместе прошли через боевые испытания сначала во время АТО, а затем – в первый год полномасштабного вторжения.

В 2024 году к "Волкам Да Винчи" присоединилась одна из сестер Дмитрия.

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Что "Да Винчи" говорил о войне и армии

За несколько недель до гибели, 21 февраля 2023 года, Коцюбайло дал интервью YouTube-каналу Front 18. Во время разговора он, в частности, объяснил, почему считает тщательное планирование операций необходимым условием для сохранения жизней военнослужащих.

"Без четкого плана все заканчивается плохо. Если среди ночи поступает команда "утром в бой", половина личного состава просто погибнет. Должно быть хотя бы минимальное планирование", – подчеркнул командир.

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Также он предостерегал от недооценки российской армии, учитывая ее людские и материальные ресурсы.

"Россиян недооценивать нельзя: хотя они и разбиты, у них есть людской ресурс, техника и оружие. И Путин не отступит: он не смирится с нынешним положением и готов воевать даже много лет", – говорил Коцюбайло.

Как погиб Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло

Жизнь командира оборвалась 7 марта 2023 года во время боев за Бахмут в Донецкой области. В тот день Дмитрий находился неподалеку от двух побратимов с позывными "Капуста" и "Митчел", когда начался артиллерийский обстрел. В результате взрыва снаряда возле дома военный получил смертельное осколочное ранение. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.

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10 марта с Дмитрием Коцюбайло простились в Киеве. Его похоронили на Аскольдовой могиле. Проводить Героя в последний путь пришли президент Владимир Зеленский, тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, военные, представители власти и сотни украинцев.

Посмертно защитника отметили орденом "Крест боевых заслуг" и наградой "Национальная легенда Украины". Также ему присвоили воинское звание лейтенанта.

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Память о "Да Винчи" продолжают чтить его побратимы. В 2026 году 108-й отдельный штурмовой батальон "Волки Да Винчи" продолжает выполнять боевые задачи на Покровском направлении. А 1 ноября, в день рождения Дмитрия, его побратимы собираются на Аскольдовой могиле, чтобы вспомнить командира и отдать дань уважения его вкладу в борьбу за Украину.

Напомним, 21 ноября 2024 года в центре Киева, на Аскольдовой могиле, открыли памятник Дмитрию "Да Винчи" Коцюбайло. Именно там похоронен Герой Украины.

Как писал OBOZ.UA, невеста погибшего Дмитрия Коцюбайло Алина Михайлова раскритиковала Гарика Корогодского из-за его реакции на снос памятника Михаилу Булгакову. Бизнесмен назвал демонтаж "вандализмом", а парамедик ответила на его пост в Threads.