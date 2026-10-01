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"Работает в интересах российских бенефициаров": суд запретил АРМА передавать "Моршинскую" новому управляющему по итогам конкурса

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Time to read2 мин
icon 1,8 т.
"Работает в интересах российских бенефициаров": суд запретил АРМА передавать "Моршинскую" новому управляющему по итогам конкурса
Конкурс на управление «Моршинской» снова пытаются заблокировать
Источник: Коллаж OBOZ.UA

Победитель конкурса на управление арестованными корпоративными правами группы IDS Ukraine – ООО "Юридическое бюро "Приоритас"", в состав которого входят производители "Моршинской" и "Миргородской", до сих пор не может приступить к работе из-за постановления суда. Днепропетровский окружной административный суд по иску одного из участников конкурса — мясокомбината "Юбилейный" — запретил АРМА заключать договор с победителем конкурса и подписывать акты приема-передачи активов.

На это обратил внимание блогер Игорь Лаченков. Также прокомментировал ситуацию адвокат Евгений Пронин.

"Конкурс на управление "Моршинской" завершился, но победитель до сих пор не может приступить к работе", — написал он, назвав судебный запрет фактической блокировкой результатов отбора.

В то же время адвокат Евгений Пронин пояснил, что обеспечение иска не отменяет статус ООО "Юридическое бюро "Приоритас" как победителя, но на данный момент делает невозможной передачу ему актива. Он также напомнил, что часть шестая статьи 151 Кодекса административного судопроизводства Украины запрещает обеспечивать иск способом, который вмешивается в проведение государственного конкурса или другой публичной конкурсной процедуры.

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"Затягивание передачи актива играет на руку его российским бенефициарам", — заявил Пронин.

Победителя конкурса комиссия при АРМА определила еще 21 сентября — им стало "Юридическое бюро "Приоритас"". Это была уже четвертая попытка выбрать управляющего для арестованного актива российского олигарха Михаила Фридмана: предыдущие три конкурса не завершились передачей актива.

В четвёртом конкурсе также участвовал мясокомбинат "Юбилейный", который предложил 10% вознаграждения управляющего, тогда как "Приоритас" — лишь 0,9%.

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