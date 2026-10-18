Работал заместителем декана: в Полтаве Россия убила преподавателя педагогического университета. Фото
Российская Федерация продолжает ежедневно убивать украинцев. Стало известно, что 17 октября, во время очередной атаки, в Полтаве в результате вражеского удара погиб 59-летний учёный Константин Чуб.
Он почти 35 лет преподавал математику и информатику в местном университете, был автором более 80 научных работ. О его смерти сообщило издание "Суспільне. Полтава" со ссылкой на его бывшую жену.
Что известно об ученом
Константин Чуб родился в 1967 году. В 1989 году окончил физико-математический факультет Полтавского государственного педагогического института имени В. Г. Короленко, где получил специальность учителя математики и физики.
Впоследствии продолжил научную деятельность в Киеве. В 1997–2000 годах учился в аспирантуре факультета кибернетики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 2000 году защитил кандидатскую диссертацию по физико-математическим наукам, а через четыре года получил ученое звание доцента.
Преподаватель университета читал студентам курсы информатики с элементами программирования, математики с методикой обучения и безопасности. За время своей научной деятельности он подготовил более 80 научных публикаций.
Также с 2004 по 2022 год Константин Чуб работал заместителем декана по учебной работе психолого-педагогического факультета.
Что предшествовало
Поздно вечером в субботу, 17 октября, в Полтаве были слышны громкие взрывы. В это время в городе была объявлена воздушная тревога. В результате удара российских захватчиков по Полтаве погиб один человек. Еще четверо получили ранения.
Напомним, 18 октября российская террористическая армия нанесла удар по городу Изюм в Харьковской области. Мишенью врага стали жилые дома. В результате обстрела пострадали трое мирных жителей.
Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия продолжает терроризировать прифронтовые населенные пункты Донецкой области. В Славянске оккупанты в очередной раз атаковали жилые дома.
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