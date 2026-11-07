Работник израильской компании оскорбил семью жертв теракта в Камышевахе: наказание не заставило себя ждать. Подробности скандала

Сотрудник израильской компании в сети написал оскорбительный комментарий семье жертв теракта в Комышувахе (Запорожская область). Однако пользователи мгновенно и жестко отреагировали на него.

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После огласки ситуации и прямого обращения к руководству фирмы наказание не заставило себя ждать, и виновника пообещали уволить. Скандал разгорелся в приложении Threads.

Подробности скандала

Все началось с того, что в приложении, где общаются многие украинцы, пользователь Максим Лахтадир начал комментировать посты о трагедии в Комышувахе, которая произошла 2 ноября. Мужчина без капли совести писал сообщения, в которых оскорблял украинцев, оказавшихся в тот трагический день в школьном укрытии.

"Лох – это судьба. Не*уй хлеб брать на шару".

"Сдохли лохи. Не*уй было там пасти".

"Когда выборы в Украине, мудилы?".

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Также под другим постом, где автор опубликовал могилу со своими родными, погибшими в результате российского ракетного удара, Лахтадыр цинично написал:

"Всем па*ую".

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Однако украинцы в Threads решили наказать наглого мужчину: помимо резких ответов на оскорбления, пользователи начали преследовать его в других соцсетях и даже нашли страницу его матери и написали ей сообщение.

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Также один из неравнодушных лично связался с руководством компании Pillar, где работает Лахтадырь, и поговорил с руководством, предоставив подтверждения циничных действий мужчины. После проверки мужчину пообещали уволить.

"Всем привет! Я лично написал руководителю израильской компании Pillar и поговорил с ним на иврите о сотруднике, который издевался над трагедией украинской семьи. Руководитель сообщил, что в ходе внутренней проверки они обнаружили еще более страшные высказывания, чем те, о которых мы уже знали, в частности антисемитские, расистские и оскорбительные по отношению к жертвам войны в Украине и евреям. Руководство приняло решение немедленно начать процедуру его увольнения", – говорится в сообщении.

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Еще один пользователь позже опубликовал скриншот переписки, где, якобы, Лахтадир просит прощения за свои постыдные поступки.

Как писал OBOZ.UA, 2 ноября российские оккупантынанесли серию авиаударов по поселку Камышеваха. Под удар попали школа, где местным жителям выдавали гуманитарную помощь, и укрытие, в котором находились люди.

По словам президента Владимира Зеленского, российские войска сначала атаковали здание несколькими авиабомбами, когда там находились местные жители. Позже оккупанты нанесли повторный удар уже по укрытию.