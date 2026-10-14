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Утюг не понадобится: эффективный лайфхак времен СССР для сушки одежды

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
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Утюг не понадобится: эффективный лайфхак времен СССР для сушки одежды
Сушка одежды на плечиках позволяет хотя бы часть вещей потом не гладить. Источник: Pexels

Быт людей в СССР был тяжелым – техники не хватало, много дел приходилось делать вручную, поэтому люди пытались придумывать хоть какие-то бытовые лайфхаки, которые упростили бы им жизнь. Один из них помогает уменьшить количество одежды, требующей глажки. И этот лайфхак актуален до сих пор.

Если вы хотите, чтобы ваша одежда выглядела опрятно даже без использования утюга, после стирки развесьте ее на вешалках-плечиках. OBOZ.UA объясняет, как это работает, почему такая сушка имеет преимущества перед развешиванием на веревке и когда ее стоит избегать.

Почему вещи высыхают расправленными

Механика сушки на плечиках проста: под собственным весом влажной ткани волокна естественным образом вытягиваются и разглаживаются. Когда рубашка, платье или блузка висят на плечиках, они сохраняют анатомическую форму человеческого тела. Вода, стекая вниз под действием силы тяжести, дополнительно разглаживает складки. В результате после полного высыхания ткань выглядит ровной и опрятной, словно по ней только что прошли утюгом.

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Почему плечики выигрывают у сушильной веревки

Традиционная сушка на веревке имеет ряд существенных недостатков, которых лишен метод с использованием вешалок. Например, именно на плечиках не возникает заломов. Веревка всегда оставляет глубокую поперечную полосу посередине изделия, а прищепки оставляют следы на текстиле, которые потом трудно разгладить утюгом.

Кроме того, под весом воды вещи на веревке нередко вытягиваются неравномерно или деформируются в местах крепления прищепок. А еще на одной сушильной веревке или компактной напольной сушилке можно разместить гораздо больше вещей, если вешать их вертикально на плечиках. Кроме того, сухие вещи, высушенные таким образом, можно сразу перенести в шкаф, не тратя время на глажку.

Ограничения и предостережения

Несмотря на свою эффективность, способ сушки на плечиках подходит не для всех типов одежды. Вот что не стоит развешивать таким способом.

  • Тяжелый или деликатный трикотаж и шерсть. Свитеры, вязаные кофты, тонкие футболки и вещи из плотной шерсти под собственным весом на вешалке неизбежно деформируются – плечи и горловина растянутся, а само изделие вытянется в длину. Деликатные шерстяные вещи рекомендуется сушить исключительно в горизонтальном положении на полотенце. А трикотаж все же лучше развешивать на веревке.
  • Выбор плечиков. Важно использовать правильные вешалки. Слишком тонкую вешалку лучше не брать – она оставит "острые" выпирающие углы на плечах. Для сушки лучше всего подходят широкие пластиковые или деревянные плечики, соответствующие размеру одежды.

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